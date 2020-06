La fundamental ayuda de los fanáticos K-pop en las protestas de los Estados Unidos

Las protestas tras el asesinato de George Floyd, a manos de un policía en Minneapolis, consumen gran parte del territorio norteamericano. En 40 ciudades de los Estados Unidos fue decretado un toque de queda, acción que tensa un poco más la delicada situación.

Muchas de las protestas, que comenzaron de manera pacífica, se fueron desvirtuando. Miles de personas salieron a las calles a destruir, incendiar y saquear. Situación que llevó a la policía de Dallas a crear una aplicación con la función de denunciar a los violentos, publicó el portal Los 40.

La app trata de que, a través de un video enviado, las personas denuncien a quienes estén realizando actos vandálicos. La policía los analiza, identifica a los culpables y más adelante toma las acciones correspondientes.

Pero la popularidad de los cuerpos de seguridad estadounidenses no goza de su mejor momento en las redes sociales. Por lo que un grupo de fanáticos del Pop Coreano (K-pop), se dedicó a colapsar el programa.

Entonces los Kpopers comenzaron a postear en sus cuentas de Twitter la existencia del software. Y pidieron a sus seguidores enviar material audiovisual en grandes cantidades, con la intención de colapsar la app. La idea de los Kpopers fue enviar la mayor cantidad de fancams posibles para interceder en el trabajo policial.

Fue tanto el material que enviaron a la app, que el programa colapsó. No soportó tanta información. Menciona el portal antes citado que la aplicación solo duró unas horas, pues tuvo que ser retirada tras la saturación.

Due to technical difficulties iWatch Dallas app will be down temporarily. pic.twitter.com/zksA1hkVhV

— Dallas Police Dept (@DallasPD) May 31, 2020