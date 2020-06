John McAfee insulta a Zac Efron al enterarse que él lo interpretará

John McAfee es bien conocido por ser una celebridad algo polémica, en especial cuando se trata de hablar en Internet y expresar lo que siente. Pero pocas veces lo hemos visto atacar directamente a un actor sin que este se lo buscara en absoluto. Eso es lo que pasó con Zac Efron.

Sabemos que las decisiones de Hollywood no siempre no son la mejores en cuanto a hacer casting para ciertos personajes. Eso lo hemos visto en repetidas ocaciones cuando se trata de llevar a la pantalla a personajes clásicos de comics, libros y cualquier otro tipo de material que no sea audiovisual.

Pero a pesar de todo esto, nadie se esperaba el mismo Zac Efron podría protagonizar una película basada en la vida de John McAfee. Esto curiosamente no representó ningún problema para nadie, excepto para el mismo John McAfee, quien no tardó nada en expresar su descontento con la selección de actor para su representación.

This young idiot cannot possibly play me.

Only Morgan Freeman could do so. pic.twitter.com/pFJwXLOpIT

— John McAfee (@officialmcafee) June 18, 2020