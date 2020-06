iPhone: los mejores memes de la presentación de iOS 14, que de acuerdo a muchos "es igual a Android"

Cada lanzamiento de nuevas tecnologías, dispositivos y consolas siempre trae la reacción de los usuarios. Algunos con reseñas positivas y otros con críticas. Pero Twitter es especial, siempre es una nueva oportunidad para la comidilla del día. Este lunes 22 de junio le tocó a Apple, quienes con el lanzamiento del nuevo sistema operativo para iPhone, iOS 14, generaron memes a diestra y siniestra.

Por lo general es un tema específico del que se agarran los usuarios para "destruir" el trabajo que realizaron los desarrolladores. El lanzamiento del iOS 14 dejó avances tecnológicos impresionantes. Que además están disponibles para versiones de iPhone que fueron lanzadas en el 2015.

Apple normalmente realiza estas presentaciones en un evento presencial en San José, California. Pero debido a la emergencia sanitaria que generó el coronavirus, se vieron en la obligación de presentar sus novedades a través de un evento pre-grabado. En general la crítica fue buena para las novedades que Apple anunció este lunes. Sin embargo hubo una característica que detonó en los usuarios de la red social antes mencionada.

Se trata de la inclusión de los Widgets en la pantalla principal de la interfaz de los iPhone. Para la mayoría de las personas que opinaron en Twitter, Apple llega tarde a esta modalidad que Android tiene implementando desde hace años. Mientras que los usuarios de iPhone saben que se trata de algo que iOS debió sumar antes, pero celebran la inclusión. Se sienten contentos de poder organizar su pantalla a su gusto.

No obstante los usuarios de Twitter dejaron múltiples mensajes en la red social. Los mismos pueden ser ciertos, exagerados o falsos, pero no dejan de escarbar en el ingenio, al realizar chistes con cada post. Dejamos entonces por un momento las palabras y te presentamos los mejores memes de la presentación del sistema operativo iOS 14.

Hey, just installed iOS 14 on my iPhone. And it's gorgeous!#WWDC2020 pic.twitter.com/r8ADbGd1zq

— Vasyl Shumyvoda (@vasylvshumyvoda) June 22, 2020