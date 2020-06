iPhone: Apple tendría un prototipo de pantalla "plegable" como el Galaxy Fold

Apple al parece se encuentra trabajando a contrarreloj para poder cumplir con sus calendarios de lanzamiento de la familia iPhone para este año 2020.

La contingencia los golpeó duro, pero esto no ha evitado que existan incluso filtraciones inquietantes sobre smartphones misteriosos que no tenemos idea de qué modelos se traten.

Ahora para agregarle todavía más emoción al misterio nos llega el reconocido leaker Jon Prosser, quien ha utilizado sus redes sociales para filtrar una bomba: Apple trabaja en su versión (inferior) del Galaxy Fold de Samsung.

La comparativa, a título personal, es algo hiperbólica, ciertamente. Pero lo publicado en su cuenta de Twitter nos coloca en esa vía:

Apple’s “foldable” iPhone isn’t really a foldable. 🧐

The current prototype has two separate display panels on a hinge.

Round, stainless steel edges like current iPhone 11 design.

No notch — tiny forehead on outter display that houses Face ID.

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 15, 2020