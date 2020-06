Presentado iPad OS 14: estas son sus novedades

Llega el nuevo iPad OS 14, uno de los primeros anuncios realizados en la Worlwide Developers Conference 2020.

La conferencia transcurre de forma virtual durante este lunes, desde el Apple Park.

Vamos a continuación con las principales novedades que tendrá la tableta de Apple en el futuro.

La animación de Siri es mucho más limpia en el botón central, como un tema de diseño.

También, las llamadas entrantes y las llamadas de Facetime ya no ocupan toda la pantalla, lo que le da mayor frescura a la vista.

iPadOS 14

– Also gets the new widgets

– Siri animation is cleaned to the bottom corner

– Incoming calls and Facetimes no longer take over the whole screen

– New smaller universal search bar

Also fascinating that the iPad is landscape in pretty much this entire iPadOS demo pic.twitter.com/L5V6rv4sSy

— Marques Brownlee (@MKBHD) June 22, 2020