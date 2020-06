La imagen maldita que convierte tu Android en un ladrillo si la guardas como fondo de pantalla

Cuidado, si estos días han navegado por sus redes sociales y se han topado con alguna inocente publicación, donde les recomiendan un fondo de pantalla impresionante, con una fotografía de unas montañas y un lago deben correr de ahí.

Suena como una exageración. La imagen es lo suficientemente estética como para conservarla y realmente luciría perfecta en nuestro smartphone. Pero en realidad esa fotografía tiene una cualidad inesperada: puede convertir tu teléfono Android en un ladrillo.

Comenzó de manera discreta en Reddit, acumulando algunos pocos reportes durante los últimos días. Donde más que nada usuarios de smartphones Samsung comenzaron a denunciar que su teléfono se quedaba congelado luego de instalar la imagen como fondo.

Pero luego hasta el Pixel 3 XL resultó también afectado y se ha vuelto un fenómeno lo suficientemente grande como para advertirlo. Y recomendar encarecidamente no instalar la imagen.

Podría decirse que está maldita la fotografía pero en realidad se trata de un fenómeno más curioso a nivel técnico. Donde el formato de color de la imagen hace que casi cualquier smartphone colapse.

I found the cause in the Korean tech community.

It looks like a 'Google Skia' color profile issue.

(P1) Gimp

(P2) S10 default gallery app

(L. Google Skia, R. sRGB)

source : https://t.co/cQmsRXGBF9 pic.twitter.com/V9g6lThBxU

— Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) May 31, 2020