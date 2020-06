La horrorosa apariencia de uno de los artes conceptuales de "Baby Yoda" para The Mandalorian

Gracias a la fuerza que Jon Favreau y su equipo de producción que descartaron este arte conceptual sobre el personaje que presenta al "Baby Yoda".

Cada vez falta menos para el esperado estreno de la segunda temporada de The Mandalorian. La serie ubicada en los eventos que le siguen a Return of The Jedi, en el universo de Star Wars, fue todo un éxito de Disney + el año pasado. Jon Favreau y su equipo de producción realizaron un trabajo que les permitió mantener viva la Guerra de las Galaxias.

Uno de los personajes que acaparó todos los focos de atención fue The Child. Ese mismo al que la cultura popular bautizó como "Baby Yoda". El pequeño maestro con grandes demostraciones de la fuerza, se llevó el aplauso del público que tuvo la dicha de ver la primera temporada. Los efectos especiales lograron dar con cada detalle de como sería un niño de la todavía desconocida raza del maestro Jedi más poderoso.

Sin embargo para poder llegar a lo que fue un éxito, se tuvieron que chequear varios artes conceptuales. Dibujos, recreaciones y todo tipo de diseños pasaron por las manos de quienes estuvieron a cargo de la producción. Durante el último capítulo de la serie fueron revelados varios artes. Y uno en particular más que despertar la ternura que logró el original, inquieta por su horrible aspecto.

La idea de un Baby Yoda en The Mandalorian era no hacerlo adorable

El portal Cinema Blend explicó que esta imagen fue altamente considerada. La razón es que no querían que el personaje fuera demasiado adorable, y por eso se esforzaron en hacerlo feo. Lograron lo que se plantearon en ese momento. Sin embargo las expectativas fueron superadas con creces y tuvieron que buscar un equilibrio.

Después de varios meses de trabajo, dejaron varios elementos de ese "Baby Yoda feo" presentes. Aumentaron el tamaño de los ojos y trabajaron sobre las mejillas. El resultado final fue el que pudimos apreciar en pantalla.

El mismo Jon Favreau manifestó desde diciembre del 2019 el regreso de la serie para una segunda temporada. Más adelante Disney anunció que la fecha de estreno será en octubre del 2020.