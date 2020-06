Hackers: se pudo haber encontrado evidencia de vida inteligente extraterrestre

No siempre los hackers se encargan de llenar una PC de malware, a veces logran encontrar cosas que pueden cambiar la manera en que vemos la vida.

Normalmente cuando hablamos de hackers el contenido de la nota se encarga de dar a conocer las cosas que han hecho algunos hackers en contra de empresas o individuos. Incluso hemos llegado a hablar de la manera en que han afectado a grandes empresas.

Pero esta vez es diferente, pues veremos algo relacionado a la vida extraterrestre que se podría encontrar en nuestro planeta en estos momentos.

Este es ya un caso muy viejo

El tema de los extraterrestres es algo que muchas personas alrededor del mundo quieren conocer más a fondo, pues en un universo tan basto y lleno de posibilidades, la creencia de que estemos solos en el universo da más miedo que pensar que hay vida inteligente fuera de este mundo.

Pero fue en la década del 2000 que un hacker llamado Gary McKinnon logró acceder a las computadoras del gobierno de los Estados Unidos. Esto incluso llegó al grado de darle acceso a todos los archivos secretos del gobierno.

Fuera del daño que le hizo al gobierno, en donde eliminó alrededor de 1,300 cuenta de usuarios y robo incontables contraseñas. Gary llegó a un documento que, hasta la fecha, parece sacado de una película de ciencia ficción.

Este documento tenía una lista de nombres de oficiales en el gobierno de Estados Unidos que estaban listados como “Oficiales No Terrestres” y hacía referencia a que estos Oficiales no viven en el planeta Tierra.

Junto a esos nombres, el documento hablaba sobre algo llamado “Transferencia de Flotas” y nombres de “Naves” como la USSS LeMay y la USSS Hillenkoetter.

Por si todo lo anterior fuera poco, Gary asegura haber visto las naves de las que se hablaba en los documentos y asegura que no eran naves acuáticas de ningún tipo, sino que parecían naves espaciales.

Pero hay mucho más

Junto a estas impresionantes revelaciones, Gary McKinnon logró encontrar la ubicación de una nave espacial que se estrelló contra la Tierra hace muchos años, la cual fue recuperada por el gobierno de Estados Unidos para hacerle ingeniería inversa.

Pero una de las cosas más interesantes de todas es una tecnología que podría proporcionar con energía pura y libre a toda la raza humana. La cual no se usó jamás porque el negocio del petróleo seguía estando muy fuerte.

Al final, Gary fue descubierto en el año 2002 gracias a que se equivocó de horario y en el gobierno vieron al cursos del mouse moverse solo.

No, no lo mataron ni lo metieron a la cárcel, sino que este sigue vivo y actualmente tiene 54 años. Se dice que gracias a que él vivía y aún vive en Gran Bretaña, el gobierno de Estados Unidos no tenía jurisdicción para arrestarlo.

Hasta el día de hoy asegura que todo lo que vio es real y el hecho de que siga vivo y libre puede ser señal de que es cierto.