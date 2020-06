Game of Thrones: Kit Harington asegura que Jon Snow no debía quedarse el trono

El mismo actor de Jon Snow en la serie de Game of Thrones, aseguró que tiene sentido que Jon no se haya quedado con el Trono de Hierro.

Game of Thrones ya tiene un año de haber terminado y sin duda el final creó muchas divisiones entre fanáticos y creadores. Pues al haber sido hecho a las prisas con tal de que los showrunners pudieran dedicarse a Star Wars, crearon un sin fin de cosas que no tenían sentido alguno.

Un mal trabajo que podría tener sentido

Una de esas cosas (muchas cosas) fue el hecho de que, básicamente, Jon Snow revivió para nada, sin un motivo aparente. Pues siendo que él estaba destinado a ser el rey de los 7 reinos, quien se quedó con la corona fue Bran Stark (?).

Aún así, una de las cosas que se hicieron en esta terrible última temporada parece tener sentido a los ojos del mismo actor Kit Harington, quien interpretó a Jon Snow.

De acuerdo a Kit, el personaje de Jon Snow no hubiera sido feliz estando en el trono de hierro, alejado por completo del norte. Pues a pesar de ser un Targaryen por sangre, su corazón siempre perteneció al norte, con su gente. Pues fue criado como un Stark desde que era niño.

Lo más probable es que, incluso cuando se le hubiera ofrecido hacerlo rey, él hubiera preferido quedarse en el norte, aunque probablemente no con los salvajes.

Y si, tiene todo el sentido del mundo cuando vemos que en la última temporada 50% de sus diálogos eran “I don’t want it” cuando alguien le decía que él debía quedarse con el trono, y el otro 50% era “She’s my queen” cuando alguien le hablaba de derrocar a Daenerys Targaryen.

A pesar de que esto si tiene sentido, literalmente todo lo que pasó en la última temporada es mejor olvidarlo, pues nadie cumplió con sus arcos dramáticos, excepto por The Hound, él si, pero nadie más. Rayos, ya no me quería acordar de este final.