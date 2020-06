Free Fire: esto es lo que significa AFK en este y otros juegos

Free Fire tiene una gran cantidad de jugadores, pero algunos de ellos son penalizados por estar AFK ¿Qué significa ese término?

Free Fire es sin duda alguna un juego extremadamente popular y parece que seguirá cosechando más seguidores por mucho tiempo más. Es por eso que aquellos que recientemente acaban de llegar a este título tiene algunas dudas sobre la terminología del juego, y nosotros estamos aquí para resolverlas.

¿Qué significa AFK?

Es bien sabido por todos los jugadores de antaño que hayan jugado algún juego de rol, un shooter o cualquier otro título multi jugador en línea que AFK es señal de que alguien no está disponible, por ende la comunicación con este jugador es inexistente y su personaje no se mueve.

Y es que AFK son siglas, las cuales significan “Away From Keyboard” es decir “Alejado Del Teclado” y es una manera muy corta de decir que algo surgió y que por el momento no estás en el teclado para poder continuar jugando.

Obviamente Free Fire no se juega con un teclado físico de PC como World of Warcraft, por ejemplo, pero el término AFK terminó siendo utilizado por toda la comunidad gamer en distintos aspectos y títulos, sin importa si tienen teclado o no.

Recientemente no solo se ha comenzado a usar para avisar a tus compañeros que ya no puedes continuar jugando por alguna razón, sino que ya es un termino usado para referirse a todos aquellos jugadores que no se mueven, sea cual sea el caso.

Decir que alguien está AFK o que se penalizará a los jugadores que hagan AFK significa que alguien simplemente no se está moviendo y ya, básicamente el término evolucionó con la exigencias del mercado actual.

Así que ya sabes, si alguien te dice que un miembro del escuadrón está AFK es porque no se está moviendo y tu equipo se encuentra en desventaja. Por lo que es aconsejable que no si no puedes jugar, mejor no entres al juego, pues puedes arruinar la experiencia de los demás jugadores.