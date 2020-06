Fortnite: estas son todas las tarjetas perforadas que puedes encontrar en la temporada 3

Para poder sacar el mayor provecho a esta temporada de Fortnite, aquí te decimos todo sobre las tarjetas perforadas de este capítulo.

Fortnite acaba de estrenar el capítulo 2 de su tercera temporada y con este llegan ciertas cosas que necesitas saber para sacar el máximo provecho de este evento durante todo el tiempo que lo tengamos disponible.

En esta ocasión vamos a ver cuales son todas las tarjetas perforadas que puedes encontrar en este juego. Pero primero que nada ¿qué son las tarjeta perforadas?

Las tarjetas perforadas son, básicamente, la nueva manera en la que obtendrás experiencia en este Battle Royale. Estas tarjetas se tendrán que perforar (de ahí su nombre) al completar distintos desafíos que una vez realizados, ya no se podrán repetir.

En total son 49 tarjetas perforadas que contienen los siguientes desafíos.

Sembrado

Menciones de racha de eliminaciones (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Menciones de racha de eliminaciones (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Menciones de racha de eliminaciones (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Menciones de racha de eliminaciones (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Menciones de racha de eliminaciones (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Experto en armas

Menciones de experto diferentes (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Menciones de experto diferentes (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Menciones de experto diferentes (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Menciones de experto diferentes (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Menciones de experto diferentes (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Menciones de experto diferentes (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

¡Primero!

Menciones de "Primer jugador de la partida" diferentes (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Menciones de "Primer jugador de la partida" diferentes (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Menciones de "Primer jugador de la partida" diferentes (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Menciones de "Primer jugador de la partida" diferentes (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Menciones de "Primer jugador de la partida" diferentes (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Menciones de "Primer jugador de la partida" diferentes (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Menciones de "Primer jugador de la partida" diferentes (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Menciones de "Primer jugador de la partida" diferentes (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Deja tu legado

Legados conseguidos durante la Temporada 3 (0/5) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Legados conseguidos durante la Temporada 3 (0/10) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Legados conseguidos durante la Temporada 3 (0/15) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Legados conseguidos durante la Temporada 3 (0/30) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Legados conseguidos durante la Temporada 3 (0/50) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Enganchado

Pez capturado (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Pez capturado (0/10) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Pez capturado (0/50) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Pez capturado (0/100) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Pez capturado (0/500) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Pez capturado (0/1000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Apuesta al verde

Monedas de PE verdes (0/3) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Monedas de PE verdes (0/10) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Monedas de PE verdes (0/20) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Monedas de PE verdes (0/30) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Monedas de PE verdes (0/40) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

El morado es precioso

Monedas de PE moradas (0/3) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Monedas de PE moradas (0/5) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Monedas de PE moradas (0/10) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Monedas de PE moradas (0/15) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Monedas de PE moradas (0/20) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eso hace mucho daño

Daño infligido a oponentes (0/1000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Daño infligido a oponentes (0/25 000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Daño infligido a oponentes (0/100 000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Daño infligido a oponentes (0/500 000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Daño infligido a oponentes (0/1 000 000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Daño infligido a oponentes (0/2 500 000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Leñador

Árboles destruidos (0/25) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Árboles destruidos (0/100) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Árboles destruidos (0/1 000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Árboles destruidos (0/10 000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Árboles destruidos (0/100 000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Ejecutor

Jugadores eliminados (0/5) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Jugadores eliminados (0/25) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Jugadores eliminados (0/100) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Jugadores eliminados (0/500) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Jugadores eliminados (0/1000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Jugadores eliminados (0/5000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Carga y recarga

Eliminaciones con fusiles de asalto (0/3) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con fusiles de asalto (0/10) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con fusiles de asalto (0/25) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con fusiles de asalto (0/100) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con fusiles de asalto (0/500) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con fusiles de asalto (0/1000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Encantador de armas

Eliminaciones con diferentes tipos de armas (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con diferentes tipos de armas (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con diferentes tipos de armas (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con diferentes tipos de armas (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con diferentes tipos de armas (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con diferentes tipos de armas (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Explosivos mejores

Eliminaciones con explosivos (0/3) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con explosivos (0/10) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con explosivos (0/25) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con explosivos (0/100) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con explosivos (0/500) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con explosivos (0/1000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Desde mi casa

Oponentes eliminados a más de 150 m (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Oponentes eliminados a más de 150 m (0/10) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Oponentes eliminados a más de 150 m (0/25) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Oponentes eliminados a más de 150 m (0/50) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Como un jefazo

Secuaces eliminados (0/5) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Secuaces eliminados (0/25) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Secuaces eliminados (0/100) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Secuaces eliminados (0/500) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Secuaces eliminados (0/1000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Fuera de mi propiedad

Saqueadores eliminados (0/5) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Saqueadores eliminados (0/25) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Saqueadores eliminados (0/100) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Saqueadores eliminados (0/500) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Saqueadores eliminados (0/1000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Elige tus batallas con cabeza

Has eliminado a un oponente con un pico (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Arma secundaria fiable

Eliminaciones con pistolas (0/3) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con pistolas (0/10) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con pistolas (0/25) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con pistolas (0/100) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con pistolas (0/500) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con pistolas (0/1000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Me pido la escopeta

Eliminaciones con escopetas (0/3) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con escopetas (0/10) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con escopetas (0/25) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con escopetas (0/100) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con escopetas (0/500) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con escopetas (0/1000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Sin ton ni son

Eliminaciones con subfusiles (0/3) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con subfusiles (0/10) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con subfusiles (0/25) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con subfusiles (0/100) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con subfusiles (0/500) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con subfusiles (0/1000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

¡Diana!

Eliminaciones con fusiles de tirador (0/3) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con fusiles de tirador (0/10) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con fusiles de tirador (0/25) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con fusiles de tirador (0/100) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con fusiles de tirador (0/500) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Eliminaciones con fusiles de tirador (0/1000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Haz que piquen

Puntos de pesca usados (0/3) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Puntos de pesca usados (0/15) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Puntos de pesca usados (0/75) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Puntos de pesca usados (0/250) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Puntos de pesca usados (0/500) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Reserva

Materiales de construcción recolectados (0/1000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Materiales de construcción recolectados (0/10 000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Materiales de construcción recolectados (0/100 000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Materiales de construcción recolectados (0/250 000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Materiales de construcción recolectados (0/500 000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Materiales de construcción recolectados (0/1 000 000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Acaparador

Has conseguido 999 de cada recurso de construcción a la vez (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

En miniatura

Desafíos rápidos completados (0/10) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Desafíos rápidos completados (0/25) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Desafíos rápidos completados (0/100) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Desafíos rápidos completados (0/250) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Desafíos rápidos completados (0/500) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Desafíos rápidos completados (0/1000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Superviviente

Veces en el top 10 (0/3) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Veces en el top 10 (0/10) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Veces en el top 10 (0/25) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Veces en el top 10 (0/100) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Veces en el top 10 (0/250) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Veces en el top 10 (0/500) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Hazte con todos

Tarjetas perforadas completadas (0/3) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Tarjetas perforadas completadas (0/5) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Tarjetas perforadas completadas (0/10) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Tarjetas perforadas completadas (0/20) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Tarjetas perforadas completadas (0/40) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Zambullida doble

Usos de tarjeta perforada (0/10) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Usos de tarjeta perforada (0/25) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Usos de tarjeta perforada (0/100) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Usos de tarjeta perforada (0/200) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Apágalo y vuelve a encenderlo

Compañeros reiniciados (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Compañeros reiniciados (0/5) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Compañeros reiniciados (0/25) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Compañeros reiniciados (0/50) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Compañeros reiniciados (0/100) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Compañeros reiniciados (0/250) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

De una pieza

Compañeros revividos (0/5) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Compañeros revividos (0/25) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Compañeros revividos (0/50) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Compañeros revividos (0/100) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Compañeros revividos (0/250) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Compañeros revividos (0/500) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

¡Yija!

Has montado un tiburón de botín (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Chatarrero de munición

Cajas de munición registradas (0/10) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Cajas de munición registradas (0/50) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Cajas de munición registradas (0/500) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Cajas de munición registradas (0/1000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Cajas de munición registradas (0/5000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Cajas de munición registradas (0/10 000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Cazatesoros

Cofres registrados (0/10) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Cofres registrados (0/50) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Cofres registrados (0/500) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Cofres registradoss (0/1000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Cofres registrados (0/5000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Cofres registrados (0/10 000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

La suerte de la llama

Llamas de suministros registradas (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Llamas de suministros registradas (0/5) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Llamas de suministros registradas (0/10) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Llamas de suministros registradas (0/25) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Llamas de suministros registradas (0/50) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Llamas de suministros registradas (0/100) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

El que lo encuentra se lo queda

Cofres raros registrados (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Cofres raros registrados (0/5) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Cofres raros registrados (0/10) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Cofres raros registrados (0/25) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Cofres raros registrados (0/50) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Cofres raros registrados (0/100) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Cuidados intensivos

Entregas de suministros registradas (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Entregas de suministros registradas (0/10) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Entregas de suministros registradas (0/25) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Entregas de suministros registradas (0/100) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Entregas de suministros registradas (0/250) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Entregas de suministros registradas (0/500) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Centurión

Has alcanzado el nivel 100 de temporada (0/100) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Vuelve en ti

Extorsiones (0/3) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Extorsiones (0/10) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Extorsiones (0/50) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Extorsiones (0/100) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Rompeglobos

Derriba una entrega de suministros (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Manzanas a naranjas

Has mejorado un arma (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Buenos modales

Le has dado las gracias al conductor del autobús (0/3) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Le has dado las gracias al conductor del autobús (0/10) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Le has dado las gracias al conductor del autobús (0/50) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Le has dado las gracias al conductor del autobús (0/100) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

¡Lanzar!

Has lanzado un objeto (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

De la miseria a la riqueza

Armas mejoradas (0/10) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Armas mejoradas (0/25) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Armas mejoradas (0/50) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Armas mejoradas (0/250) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

De gris a oro

Mejora armas a distintas rarezas (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Mejora armas a distintas rarezas (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Mejora armas a distintas rarezas (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Mejora armas a distintas rarezas (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Viviendo de las rentas

Objetos para buscar reunidos o consumidos (0/5) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Objetos para buscar reunidos o consumidos (0/25) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Objetos para buscar reunidos o consumidos (0/100) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Objetos para buscar reunidos o consumidos (0/500) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Objetos para buscar reunidos o consumidos (0/1000) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Gira y gira y gira

Has usado un remolino (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Desafíos semanales

Desafíos semanales completados (0/5) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Desafíos semanales completados (0/10) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Desafíos semanales completados (0/20) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Desafíos semanales completados (0/40) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Desafíos semanales completados (0/60) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Extrañamente específico

Has bailado mientras usabas una tirolina en la tormenta (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Desfile de la victoria

Partidas ganadas en modos diferentes (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Partidas ganadas en modos diferentes (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Partidas ganadas en modos diferentes (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Partidas ganadas en modos diferentes (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada

Partidas ganadas en modos diferentes (0/1) – Recompensa: 14 000 PE de Temporada