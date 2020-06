Florida: 750 millones de mosquitos serán liberados con la intención de frenar la transmisión del Zika

Se trata de un un grupo de mosquitos modificados que al aparearse van exterminando poco a poco a las hembras.

El estado de Florida lanzó un plan ingenioso de exterminio de mosquitos en su región. No se trata de una fumigación común que conocemos para terminar con las plagas, no. En esta oportunidad ejecutarán un plan de sobre poblar la especie con 750 millones de mosquitos machos, modificados. Los insectos tienen la posibilidad de transmitir una proteína en el momento que se aparean. Y cuando esto ocurre las hembras no podrán sobrevivir a la próxima generación.

El sitio Daily Mail publicó que el plan fue diseñado por la firma británica de biotecnología Oxitec. El propósito es que con menos hembras, a medida que vayan pasando las generaciones, vaya bajando la afluencia de mosquitos. Junto a ello también debería bajar la cantidad de contagio de las enfermedades que transmiten estos mosquitos, como el Zika.

El plan fue presentado por la compañía inglesa el pasado mayo. Fue aprobado un mes después por el departamento de protección ambiental del estado de Florida. De inmediato salta una interrogante: ¿750 millones de mosquitos no aumentaría los casos de transmisión?. La respuesta es no, debido a que lo que liberarían serían machos y esta especie solo pica la hembra.

Protesta de grupos ambientales en Florida

Este método, sin duda, se ganó el rechazo de los grupos ambientales. Estos reclaman que no se han medido las consecuencias que puede traer la liberación de mosquitos modificados. "La gente aquí en Florida no da su consentimiento para los mosquitos genéticamente modificados", sostuvo Barry Wray de la Coalición Ambiental de los Cayos de Florida.

Los grupos ambientales pretenden demandar, debido a que afirman que violan una Ley de Especies en Peligro de Extinción. Manifiestan que el grupo que lleva a cabo este plan se ha negado ilegalmente a analizar seriamente los riesgos ambientales.