¿Quedó claro el final de Dark? Te explicamos los detalles del desenlace de la exitosa serie de Netflix

Las aventuras de los habitantes de Winden llegó a su fin. Este sábado se liberaron los ocho capítulos de la tercera y última temporada de Dark.

Advertencia: esta nota incluye spoilers de la temporada 3 de Dark.

No han pasado 72 horas de su estreno y la tercera temporada se posiciona en el primer lugar de reproducciones en Netflix. Las aventuras de los habitantes del pequeño pueblo alemán de Winden llegaron a su fin. Un desenlace que para muchos quedó claro, pero con algunos asuntos sin resolver. Es cierto que no son tan influyentes en la trama, pero de igual forma siempre le quedará la duda a los fanáticos.

Al igual que la segunda temporada, esta contó con ocho capítulos, algo que generó cierto recelo en muchos de los usuarios. Pues expresaron en las redes sociales que tenían demasiado material que explicar en poco tiempo. Sin embargo también entienden que extender otra temporada hubiera sido una exageración. Lo cierto es que la exitosa serie llegó a su fin haciendo juicio a su esencia: "conocemos una gota ignoramos un océano". Esa conocida frase de uno de los padres de la física (Isaac Newton), que no pudo caer mejor en las confusas explicaciones temporales de los constantes viajes de los protagonistas.

La conexión entre los personajes de Dark

El desarrollo de la temporada continuó relatando lo mismo de las primeras dos. La lucha de Adan contra su 'yo' más joven: Jonas. El propósito de evitar el apocalipsis del 27 de junio del 2020. Y si es posible salvando al amor de su vida: Martha. Sin embargo en esta ocasión se generaron varios conflictos entre una versión de Martha (Eva) de otro mundo, en el que Jonas no existe y que también sufre una explosión catastrófica producto de la apertura de las líneas temporales.

A medida que avanza la historia todos los personajes van notando las mismas conclusiones. No importa lo que se cambien en cualquiera de los pasados, el resultado va a seguir siendo el mismo. No obstante no dejan de aparecer nuevos datos de como la gran mayoría de los personajes se conectan a través de un mismo árbol genealógico.

El árbol genealógico

Qué lejos quedó aquella sorpresa cuando nos enteramos de que Jonas es el tío de Martha. Eso quedó del tamaño de una semilla con el pasar de los capítulos, pues casi todos están conectados bajo la misma línea familiar. La Hannah del 2019 viaja a los años 50 y tiene una hija con Egon Tiedmann. Esa niña, de nombre Silja, que llega a estar en el futuro apocalíptico del 2053, viaja en su juventud hasta 1890 y se encuentra con Bartoz, en realidad su bisnieto. Ambos tienen una relación de la que nacen dos niños Hanno (Noah) y Agnes. De Noah ya sabemos que nace Charlotte, producto de su relación con Elizabeth. Mientras que de Agnes nace Tronte, padre de Ulrich, por consiguiente Magnus, Martha y Mikkel. Este último padre de Jonas.

El cierre del origen de los bucles temporales

¿Se entendió? Lo sabemos es un enredo. Y cualquiera pensaría que este es el origen y no es así. Jonas y la Martha de otro mundo llegan a tener un hijo que aparece constantemente personificado en las tres generaciones. El mismo intenta mantener que todo ocurre como está planeado con la intención de salvar uno de los mundos. Pero de igual forma no hay vuelta atrás, nadie logra evitar que ocurra la catástrofe.

Sin embargo en el desenlace ocurre algo inesperado. La vieja Claudia Tiedmann, que había muerto, logró descifrar el origen y acudió a Adan sobre el final del tercer ciclo. Le explicó que ninguno de los dos mundos (El de Adan y el de Eva), deberían existir. Ambos son productos de bucles que se crearon tras la creación de una máquina del tiempo hecha por H.G Tannhaus (El relojero). Quien además es quien crió a Charlotte. Esta misma le comentó a Clauida que el relojero había creado la máquina del tiempo para traer a su hijo, yerna y nieto, que fallecieron en una accidente de tránsito en 1986. Adan advierte al joven Jonas que solo debe evitar, junto a la Martha del otro mundo, que Tannhaus cree dicha máquina.

Al hacerlo evitarán la creación de ambos mundo y nunca habrán existido. Pero al mismo tiempo salvan a Winden y al mundo del apocalipsis. En una de las últimas escenas lo logran y Martha , junto a Jonas desaparecen. Al igual que todos los personajes que nacieron de la unión de Bartoz con Silja. De esta manera llegó el desenlace de tres temporadas de la exitosa serie Dark.