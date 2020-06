FIFA 21, Skate 4 y más: esto es todo lo que se ha presentado en EA Play Live para Playstation 5 y Xbox Series X

El show que iba a estar en la E3.

EA Play Live ha comenzado, este show online que reemplaza lo que iba a presentar la compañía en E3, pero que se suspendió por la pandemia mundial que nos azota.

En esta nota iremos actualizando en tiempo real lo que se vaya presentando. Tendremos novedades para Playstation 5 y Xbox Series X.

Evidentemente esperamos ver novedades sobre FIFA 21, más sobre Madden, y quizás una que otra sorpresa en materia de exclusividad de cara a la próxima generación, donde existen rumores que algunos títulos llegarían primero a algunos sistemas, para en 2021 caer en los otros.

¿Juegos para Nintendo Switch? Sin duda. La consola híbrida de Nintendo es una máquina de imprimir dinero y EA no querrá seguir entregando terreno.

Sin más que anticipar, esto es lo que ha pasado hasta ahora en EA Play Live:

Apex Legends

Se anunció la quinta temporada del shooter battle royale Apex Legends, que ha sido un golazo para la compañía desde su lanzamiento en febrero de 2019. Su éxito sostenido a través del tiempo han mostrado que la apuesta funcionó y que seguiremos sabiendo de este título en las consolas de la próxima generación. Sí, tendrá cross-play y se lanzará en Nintendo Switch.

The Sims 4

The Sims 4 llega a Steam desde… hoy ¡Sí, hoy! junto a TitanFall 2 y otros títulos.

Lost In Random

El nuevo juego de Zoink Games apuesta por el mundo "freak" otra vez, con una marcada estética que sigue lo que han hecho en el pasado. Llaman a aceptar lo "random".

It Takes Two

It Takes Two es la nueva entrega de Josef Fares, creador de A Way Out y que el año pasado en los Game Awards se hizo conocido por decir que "se jod*n los Oscars".

Rocket Arena

Un shooter basado en cohetes, con la estética de Overwatch y el estilo de Fortnite. Parece una apuesta segura, con cross play entre plataformas, además.

Star Wars Squadrons

Se mostró más sobre este título, que ya se había anunciado antes, incluso con entrevistas y tal. EA apuesta fuerte por este título y lo dejaron muy, pero muy claro. Se lanzará el 2 de octubre.

FIFA 21

Siente el Siguiente Nivel 🎮⚽️ #FIFA21 estará para PlayStation 5 y Xbox Series X ➡️ https://t.co/SdX4SwgwIy pic.twitter.com/7fmqV7EyHh — EA SPORTS FIFA LATAM (@EASPORTSFutbol) June 18, 2020

Kylian Mbappé es el protagonista de este primer vistazo que podemos echar a FIFA 21, que a pesar no mostrar mucho, es una linda presentación armada en el motor del juego, adelantando un poco de cada nueva entrega de EA Sports.

Skate 4

NO TENGO MAYÚSCULAS MÁS GRANDES Y NO HAY IMÁGENES NI TRAILER. SE CONFIRMÓ SKATE 4. ESTO ES LO MEJOR QUE NOS HA PASADO EN EL AÑO. GRACIAS EA

