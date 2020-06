FIFA 20 dio a conocer el TOTS de la Ligue 1: Mbappé y Neymar lo encabezan

EL TOTS de la Ligue 1 cuenta con el París Saint Germain como principal proveedor de jugadores, encabezados por Mbappé y Neymar.

Continúa EA Sports FIFA dando a conocer los Team of the Season, y esta vez le tocó a la Ligue 1.

De los grandes campeonatos de Europa, el francés es el único cancelado, por lo que tiene todo el sentido del mundo esta selección.

El Equipo de la Temporada es encabezado por las dos principales figuras ofensivas del París Saint Germain: Kylian Mbappé y Neymar.

En total son seis futbolistas del PSG, equipo declarado campeón, los que se encuentran entre los once mejores.

Brilla la Ligue 1

Mbappé y Neymar están empatados con la mejor valoración general, con 98.

A los parisinos les sigue el que, para muchos, es la gran revelación de la temporada: Wissam Ben Yedder, del AS Mónaco, con 97.

Del PSG también están Ángel Di María (96), Thiago Silva (95), Marco Verratti (95) y Marquinhos (94).

Aouar y Depay, del Olympique Lyonnais, tienen 94 de valoración cada uno.

Completan los once primeros Renato Sanches y Osumhen, con 94 y 93, respectivamente. Ambos juegan con el Lille.

Los genios individuales en el FIFA 20

FIFA 20 también designó a Dimitri Payet como TOTS Squad Building Challenge.

El mediocampista ofensivo del Olympique de Marseille tiene una valoración general de 93.

Marseille's maestro was undeniable once again. 😲 A Team of the Season Dimitri Payet Squad Building Challenge is available in #FUT20 for a limited time. #TOTS pic.twitter.com/SjibOQDWqU — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 29, 2020

Mientras, Idrissa Gueye (PSG) y Aleksandr Golovin (AS Mónaco) se encuentran en el TOTS Objectives y Moments, respectivamente.

An absolute ace in the midfield 😤 A man for the moment 💪 Team of the Season Objectives Idrissa Gana Gueye and #TOTS Moments Objectives Aleksandr Golovin are available now for a limited time in #FUT20 pic.twitter.com/5B3ksOM61e — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 29, 2020

Todos los jugadores, tanto los determinados por premios individuales como los del TOTS, están disponibles por tiempo limitado.