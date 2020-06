FIFA 20 lanza una camiseta en honor a Bob Marley y es una genialidad

EA Sports FIFA siempre sorprende con alguna maravilla.

La más reciente: una camiseta conmemorativa de Bob Marley, el icono del reggae.

Se cumplieron 75 años del artista jamaiquino, fallecido por un melanoma en 1981, y FIFA lo honró de una genial manera.

Marley, el gran difusor del movimiento rastafari, además era un futbolero empedernido.

La camiseta conmemorativa por los 75 años del nacimiento de Marley es amarilla, el color original de la selección de su país.

Además cuenta con un cuello verde, tal y como la de los “Reggae Boyz”, la selección jamaiquina.

Football is Freedom. Celebrate @bobmarley's legacy and love of sport with the 75th Anniversary Kit, available in FIFA Ultimate Team for a limited time. #FUT20 #BobMarley75 pic.twitter.com/YqNqvgXDiU

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 29, 2020