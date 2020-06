Facebook retira publicidad de Donald Trump por simbología nazi

Parece que Facebook no solamente se encarga de censurar comentarios de usuarios sin importar si son malos o no. Sino que ahora se fue directamente a censurar la campaña de reelección de Donald Trump pues esta contenía un símbolo usado por los nazis.

No es un secreto que Donald Trump quiere ser reelecto y hará todo lo que esté en su poder para lograrlo. Una de esas cosas que intentó hacer para esto fue pagar publicidad en Facebook para promocionar su campaña, pero algo no salió nada bien.

En lugar de usar imágenes como posters o fotografías, optaron por usar símbolos más minimalistas y entre todos estos podemos encontrar a un símbolo muy peculiar.

Este triángulo rojo invertido fue visto por muchas personas como una posible referencia al nazismo, pues un símbolo muy similar fue usado en los campos de concentración nazi para marcar a los prisioneros políticos y a las personas que ayudaba a los judíos.

Así es como lo confirma Bend the Arc: Jewish Action por medio de su página de Twitter.

The President of the United States is campaigning for reelection using a Nazi concentration camp symbol.

Nazis used the red triangle to mark political prisoners and people who rescued Jews.

Trump & the RNC are using it to smear millions of protestors.

Their masks are off. pic.twitter.com/UzmzDaRBup

— Bend the Arc: Jewish Action (@jewishaction) June 18, 2020