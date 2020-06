Facebook: Mark Zuckerberg perdió tanto dinero que ya no es de los tres más ricos en el mundo

Parece que el boycott a Facebook ha afectado a la compañía tanto que incluso Mark Zuckerberg ha dejado de ser una de las personas más ricas del mundo.

Mark Zuckerberg, a parte de ser conocido por ser el creador y dueño de Facebook (y por ende, de nuestras vidas) también es conocido por ser una de las personas con más dinero en todo el mundo. Esto lo llevó a ser parte de los tres hombres más ricos de todo el mundo.

Pero con el reciente boycott de publicidad en Facebook, parece que eso acaba de cambiar drásticamente.

Una gran pérdida de dinero

Desde que Facebook se vio envuelto en el “Ad boycott” la red social ha perdido tanto dinero que han logrado hacer que Mark Zuckerberg deje de ser uno de los 3 hombres más ticos del mundo.

A este boycott se han sumado empresas como Unilever, quien retira alrededor de 42 millones de dólares en publicidad. Honda con 6 millones también se une al boycott y sorpresivamente, Coca-Cola también lo hace, retirando más de 22 millones de dólares de la plataforma.

Otras de las marcas que participan en el boycott son:

Birchbox

Levi Strauss & Company

Lululemon

Verizon

Eddie Bauer

Patagonia

REI

The North Face

Y no lo hacen por ninguna razón, lo hacen porque Facebook hizo público que ellos no censuran ni van censurar contenido que contenga desinformación, además de la manera en que manejan los discursos de odio en su plataforma, en donde Donald Trump es libre de publicar cosas racistas, pero cualquier otra persona no puede decir que se compró un pantalón “negro”.

Gracias a esto, Facebook ha perdido ya 7 mil 200 millones de dólares, lo cual representa una cifra importante para la plataforma, pero no se queda en eso solamente, sino que durante los últimos 3 meses, las acciones de Facebook han caído un 8.3% desde las declaraciones de la empresa.

Sin duda esto podría hacer que la plataforma cambie sus políticas, pues de continuar así, seguirán perdiendo dinero.