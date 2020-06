Facebook para iOS comienza a liberar su modo oscuro

Facebook no pasa por uno de sus mejores momentos. La plataforma está sufriendo de una seria fuga de ingresos por las protestas de las grandes marcas. Y no es para menos.

Ya que la red social no ha sido muy activa precisamente en sus labores por moderar el discurso racial y de odio. Pero esta crisis no ha evitado que se mantengan los planes de cambios y mejoras en su interfaz.

Por ejemplo está el anhelado modo oscuro de Facebook para iOS. Durante demasiado tiempo se ha venido hablando sobre la liberación de esta interfaz para los usuarios de iPhone. Pero simplemente nunca llegaba. Hasta ahora.

Según reportan varios usuarios en redes sociales de la nada comenzaron a recibir la actualización en su app de Facebook donde por fin ya podían gozar del modo oscuro de esta red social:

So I have dark mode on Facebook now. 😍 #darkmode #facebook #iOS14 pic.twitter.com/AuC5uYoMJ2

— 🐍🏀💜💛 (@NotFridayCraig) June 26, 2020