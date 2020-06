Expertos señalan que pacientes con COVID-19 podrían desarrollar algún tipo de diabetes

Un equipo de investigadores afirman que el covid-19 podría ser un nuevo factor capaz de desarrollar diabetes en personas sanas.

Desde hace se ha venido afirmando que las personas con diabetes corrían un mayor riesgo de perder la vida en el caso de contagiarse con covid-19, pero ahora un grupo de expertos han explicado que un paciente con el virus podría incluso desarrollar algún tipo de diabetes.

La teoría expuesta en New England Journal of Medicine llamada “efecto diabetógeno” señala que el covid-19 podría desarrollar diabetes en un paciente que no padezca de dicha enfermedad, aunque todavía no se tenga muy claro la vinculación entre la diabetes y el virus, lo que sí se ha determinado es que ambas enfermedades alteran los niveles sanguíneos de las personas.

¿WhatsApp dejó de funcionar en tu Android? Estas podrían ser las soluciones Estos trucos pueden solucionar el problema siempre y cuando sean del teléfono.

Los pacientes con diabetes necesitan de dosis de insulita para lograr estabilizar los niveles de azúcar del cuerpo ya que su organismo no es capaz de producirla, mientras que el covid-19 ataca también de forma similar, pero un poco más severa.

Detalles de la investigación

Según la investigación en algunos casos el virus llega a desarrollar algo llamado cetoacidosis diabética, que se trata de una complicación de niveles de azúcar en la sangre, que de no ser tratada con dosis de insulina, los pacientes contagiados con covid-19 pueden llegar a un estado de mucho riesgo.

Coronavirus: más estudios vinculan gravedad de Covid-19 con el tipo de sangre Los datos arrojados por nuevas investigaciones siguen apuntando a una relación entre el tipo de sangre y la gravedad de los síntomas presentados.

En cuanto a la diabetes se debe tener muy en cuenta que esta es una enfermedad que puede desarrollarse de distintas maneras, desde factores genéticos hasta incluso durante una etapa gestacional del embarazo. Pero según esta nueva teoría plateada el covid-19 podría ser un nuevo factor capaz de desarrollar diabetes en las personas.