¡Sin corazón! un grupo de extorsionadores estafa robando cuentas de Facebook a través de una campaña sobre el cáncer de mama

Atención a las mujeres, pues son las más vulnerables ante este tipo de phishing. Enganchan a las víctimas con un método que solo ellas pueden dar.

Es simplemente no tener corazón, pero ¿qué más se puede esperar de un estafador?. Un grupo de ciberdelincuentes está robando cuentas de Facebook a través de una campaña sobre el cáncer de mamá. Debido a esta situación las mujeres son quienes tienen que estar más alerta. Pues los extorsionadores atacan a las usuarias aplicando un métodos que solo ellas pueden entregar. Sin embargo esto no quiere decir que el resto de los géneros no tengan que tener cuidado.

Es un tipo de phishing que ataca a través de campañas sensibles y estafa a quienes quieren ayudar de alguna manera. No son tontos también ofrecen algo de dinero, con la intención de que su estafa sea mucho más amplia. El portal RD3 explica como es el modus operandi de esta red de extorsionadores que registra decenas de este tipo de casos.

El método que utilizan para robar tus datos de Facebook

La estafa comienza con una cuenta hackeada y escribiéndole a los contactos de dicha cuenta. Se trata de un mensaje que explica que la persona está -presuntamente- trabajando con una campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama. Es en un hospital de España y le solicita una fotografía de su torso sin sujetador. Sería solo para uso interno y no serían publicadas.

Gracias a dicha colaboración, la persona contactada recibirá una buena suma de dinero, para lo poco que está haciendo. Hasta ahora solo se registran casos en México y le ofrecen a la chica 12 mil pesos (540 dólares aproximadamente). Como se trata de un contacto de confianza quien le escribe a la víctima, la persona no duda en colaborar. Pareciera ser un negocio redondo: se colabora con una causa sensible y se recibe una remuneración por ello.

Entonces aquí viene la trampa. Para poder hacer efectivo el pago, el estafador "disfrazado" de contacto de confianza facilita un formulario de la persona tiene que llenar para recibir el pago. El sitio web es una simulación log-in de Facebook. Una vez que los datos fueron ingresados, la persona ya sufrió el hackeo de su cuenta personal.