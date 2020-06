Dragon Ball Z: el mensaje secreto que guarda el ending de las primeras tres sagas de la serie

Siempre que un capítulo de Dragon Ball culminaba, nos quedamos con la imagen del niño Gohan corriendo sobre una bola gigante

Dragon Ball Z fue la saga que lanzó al estrellato al famoso animé. La serie japonesa ya venía de una primera historia con Gokú niño. Y la realidad es que gustó en el público y tuvo una buena aceptación. Sin embargo fueron las aventuras de las sagas de los Saiyajin, Freezer, Cell y Majin Boo, las que posicionaron a los dibujos animados en el tope del planeta.

Quienes crecieron en la década de los 90, esperaban cada capítulo, para poder presenciar las batallas que se hacían eternas. Era solo media hora y de lunes a viernes. No existían los servicios de stream y no se podía adelantar a lo que iba a pasar. De manera obligatoria había que esperar hasta el próximo día. Además rogando de que el capítulo del viernes no quedara en una etapa cumbre, pues tendríamos que esperar todo el fin de semana para conocer el desenlace.

Fue tanta la llegada que tuvo el animé en el público que los fanáticos se aprendían el tema. Tanto el intro, con el conocido shala head shala, como el ending, con el niño Gohan como protagonista. Aunque el intro tenía esa frase del cual no se sabía el significado, igual se entendía y era cantada a todo pulmón. Pero el tema de despedida arrancaba con una voz que emitía unas palabras imposibles de descifrar.

El secreto de la primera frase del ending de Dragon Ball Z

Este ending estuvo presente durante los tres primeros enemigos en los que Gohan pasó de ser un niño a un adolescente. Después que llegó a la juventud, tanto el tema de entrada como el de la despedida cambió. Esta canción de las tres primeras sagas (Saiyajin, Freezer y Cell) se llama Detekoi Tobikiri ZENKAI Pawā!. El mismo fue interpretado por la banda MANNA.

Pero el compositor de los temas de la serie, Takeshi Ike, explicó el significado de ese inicio confuso del tema que despedía cada capítulo. Se trata del nombre de todo el personal que trabajó en el tema, reproducido al revés, según reseñó el portal IGN Latam. La frase dice exactamente: "Cuando hice esta canción Kenji Shimizu, Takeshi Ike, Tatsuhiro Tokieda, Takashi Uchida, Kenji Yamamoto, Hanae Yanagi y Takashi Nomura trabajaron realmente duro". Es un homenaje a quienes pusieron su bloque para la construcción de lo que es hoy Dragon Ball.

"Enumeré los nombres de las personas en el estudio y el personal que trabajó en el programa. Luego los leí y los grabé en una cinta de 6 mm", dijo Takeshi Ike. Añadió: "Reproduje la cinta al revés, cambié el tono y la superpuse en la introducción e interludio de la canción. Se ajustaba perfectamente", sostuvo.

El ending completo