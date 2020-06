Dragon Ball y JoJo's Bizarre Adventure: este es el crossover más viejo de ambas franquicias

Dragon Ball y JoJo'z Bizarre Adventure parece que no tienen mucho en común pero sus protagonistas se han juntado desde hace muchos años.

Dragon Ball es una de las series más influyentes y amadas en todo el mundo, y no es raro ver que esta se llegue a juntar con otras series. Es por eso que se han hecho incontables crossovers de la obra de Toriyama con la de otros autores.

Pero uno de los crossovers más antiguos en la historia del manga es el que tuvieron Dragon Ball con JoJo’s Bizarre Adventure de manera oficial, y fue en un videojuego.

Los videojuegos salvan el día de nuevo

El crossover en cuestión es un videojuego que data del año de 1989, el cual vio la luz en Japón el 15 de febrero. Este juego se llama “Famicom Jump: Hero Retsuden“ y no solamente juntaba a los personajes de Dragon Ball con los de JoJo’s, sino que incluía a una enorme cantidad de franquicias populares de Japón de ese tiempo.

Esta obra publicada por Bandai no era un juego de peleas como se podría creer, sino que reunía a todos los héroes en una aventura JRPG.

Como muchas de las series mostradas ahí no habían llegado a América, este juego fue exclusivo de Japón, pero no por eso deja de ser muy bueno. Además de que es una parte importante de la historia, pues es el primer juego dentro de la serie de juegos Jump. La cual se ha vuelto popular en todo el mundo y el más reciente de todos es el no muy aclamado Jump Force.

Personajes

Los personajes que podías reclutar para tu aventura son los siguientes:

Arale Norimaki – Dr. Slump

Isamu – Kōya no Shōnen Isamu

Joseph Joestar – JoJo’s Bizarre Adventure

Jouji Kanno – Doberman Deka

Kenshiro – Fist of the North Star

Kinnikuman – Kinnikuman

Kyūichi Uno – Astro Kyūdan

Mankichi Tokawa – Otoko Ippiki Gaki Daishō

Momotaro Tsurugi – Sakigake!! Otokojuku

Nukesaku Aida – Tsuide ni Tonchinkan

Pegasus Seiya – Saint Seiya

Reiki Kikoku – Godsider

Ryo Saeba – City Hunter

Son Goku – Dragon Ball

Tarou Yamashita – Kenritsu Umisora Kōkō Yakyūbuin Yamashita Tarō-kun

Tsubasa Oozora – Captain Tsubasa

Lo curioso de esto es que la versión de Goku que su versión de niño de la primera saga de Dragon Ball, pues en ese entonces era la que se estaba publicando. Dragon Ball Z se estrenó hasta Abril 26 de ese mismo año.

¡Realmente ha pasado mucho tiempo desde la salida de este juego!

Lo mismo pasa para JoJo’s Bizarre Adventure, pues en ese entonces el JoJo principal era el joven Joseph Joestar y no fue sino hasta Diciembre de ese mismo año que se estrenó la tercera parte con Jotaro como protagonista.

El juego tuvo una secuela que se estrenó en diciembre del año 1991 llamada “Famicom Jump II: Saikyō no Shichinin” en donde ahora si podíamos ver a un Goku más grande haciendo equipo con Jotaro Kujo. Lo cual puede explicar la conversación que tienen estos dos cuando se enfrentan Jump Force, pues parece que ya se conocen desde hace muchos años y este juego sería la prueba de ello.

Pasaron muchos años antes de que se volviera a ver otro juego de la saga Jump, pues después de la segunda entrega no volvimos a ver nada de esto sino hasta el estreno de Jump Super Stars para el Nintendo DS, el cual se estrenó en el año 2005. Es decir, tuvieron que pasar 14 años para ver un crossover de una magnitud similar.