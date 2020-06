Dragon Ball Super: Vegeta finalmente superó a Goku y ahora es más fuerte

El manga de la segunda parte de Dragon Ball Super continúa su marcha. Todavía no se tiene noticias si se emitirá el animé para la TV mundial.

Es una de las rivalidades más épicas de los animé, mangas o comics. Gokú contra Vegeta; Vegeta contra Gokú. El príncipe de los Saiyajin tiene una obsesión por superar al guerrero de "clase baja". Situación que partió desde la primera vez en la que se enfrentaron. Pues Gokú lo venció y aparte le dio una muestra condescendencia al dejarlo con vida, cuando Vegeta todavía era un villano.

Desde entonces la pelea ha sido, más que por derrotarlo y asesinarlo, por superarlo. Durante breves periodos lo logró, pero enseguida Gokú tomaba la ventaja en cuestión de pocos capítulos. Ocurrió en la saga de los androides y Cell. Cuando entrenaron en la habitación del tiempo, Vegeta superó ampliamente los poderes de un Super Saiyajin ordinario. Sin embargo no pasaron 24 horas cuando, no solo Gokú, sino también Gohan, lo superaron.

Desde entonces Vegeta, a lo largo de DBZ y la primera parte de DBS, no ha podido superar a su adversario. No obstante, se mantiene cerca sin perderle pisada. Entonces llegó el manga de la segunda parte de Dragon Ball Super. Todavía no hay serie de animé confirmada, pero la historia se sigue escribiendo. Los fanáticos leen lo que sucede y en el capítulo 61 (ADVERTENCIA DE SPOILERS). El príncipe logró uno de sus grandes objetivos.

El momento épico que esperamos ver en TV

Reseñó el portal IGN Latam un emocionante hecho que ocurre en el capítulo que se tituló "El renacimiento de Vegeta". Allí se muestra al príncipe Saiyajin batallando de una manera impresionante, tras la derrota de Gokú y el resto de los guerreros. El enemigo en esta oportunidad es Moro, un mago genocida que amenazó con erradicar la vida de todo el Universo. Ni siquiera Gokú, dominando el Ultra Instinto Omen, fue capaz de detenerlo.

Entonces apareció Vegeta y dominó una técnica llamada Spirit Fission, Partición Forzada del Espíritu, en español. Dicha técnica la aprendió en el planeta Yadrat (donde Gokú aprende la teletransportación). Consiste en que quien la ejecuta le va quitando poco a poco la energía a su rival hasta dejarlo sin nada. Mientras que el ejecutor queda con una bola de energía, estilo genkidama. De esa manera Vegeta logró vencer a Moro.

Después que sucede la hazaña, todos los guerreros Z quedaron sorprendidos y Piccolo resaltó la madurez emocional del príncipe. Quien es reconocido de manera oficial como un héroe y no como un villano en descanso. Más adelante nuestro héroe de origen namekuseín, afirma que Vegeta es superior a Gokú, quien lo acepta y advierte que seguirá entrenando para volverlo a superar.