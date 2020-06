Donald Trump: usuarios de TikTok y fans del K-Pop sabotean su campaña

Donald Trump arrancó su rally de reelección como Presidente de los Estados Unidos en uno de los lugares donde se supone es más aceptado: Tulsa, Oklahoma. El asunto sería un éxito absoluto, pero no contaba con la gente que vive en TikTok y los fans del K-Pop.

La historia es algo compleja y exige una larga sumergida en Twitter para verificarse. Pero va más a o menos así: a mitad de esta crisis por la pandemia Trump tuvo la fijación por arrancar su rally de campaña.

Pero no cualquiera podría acceder al sitio donde haría el evento. De hecho había que conseguir un asiento para formar parte del ¿momento histórico?

Y todo apuntaba a que sería un evento masivo con miles de asistentes ante un auditorio lleno a reventar. Luego de que las solicitudes de reservación superasen el millón de peticiones por un lugar.

Pero llegó el día, arrancó el evento y había bastantes lugares vacíos. Incluso algunas zonas lucían así:

Esto generó muchas críticas, burlas y memes en Twitter y otras redes sociales. Pero también se detonó la duda sobre qué había sucedido realmente. Pero parece que ya se descubrió la verdad de todo.

Según ha revelado la propia congresista Alexandria Ocasio-Cortez, la comunidad de TikTok se habría coordinado para sabotear el rally, reservando asientos que nunca tuvieron la intención de usar:

Actually you just got ROCKED by teens on TikTok who flooded the Trump campaign w/ fake ticket reservations & tricked you into believing a million people wanted your white supremacist open mic enough to pack an arena during COVID

Shout out to Zoomers. Y’all make me so proud. ☺️ https://t.co/jGrp5bSZ9T

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 21, 2020