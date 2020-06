Residetn Evil 7, Far Cry y otros importantes títulos tienen más de 50% de descuento en la PlayStation Store

La tienda digital de PlayStation presenta en sus ofertas semanales aproximadamente 240 juegos con rebajas que alcanzan hasta un 85% de descuento.

A través de la PlayStation Store, Sony ofrece amplias rebajas en títulos para la PS4. Si tienes algunos ahorros destinados para algunos juegos, es el momento de hacer el gasto. Hay aproximadamente 240 opciones disponibles con ofertas que van desde un modesto 20% hasta otras que alcanzan un 85% de rebaja de su precio original.

Se trata entonces de que tengas un poco de paciencia y busques con bastante atención, para encontrar la mejor opción. Pues hay ocho páginas, cada una con 30 juegos disponibles y distintos tipos de rebajas. Remarcamos que estés atento, porque no se trata de cualquier rebaja en la que los títulos que nadie compra están baratos, mientras que los populares están casi que al mismo precio. No, este no es uno de esos casos.

Para resaltar un ejemplo esta Resident Evil 7, la versión biohazard gold. Anteriormente sobre los 39.99 dólares y hoy está en 19.99, es decir a mitad de precio. También está Far Cry, antes en 59.99 y ahora en 14.99 dólares: un 75% de descuento. Otro al que seguramente tienes que ponerle el ojo es a Dragon Age Inquisition, Edición juego del año. El videojuego escrito por Lukas Kristjanson estaba en 39.99 y ahora se encuentra en 7.99: un 80% de descuento.

Varias versiones de un solo juego de PlayStaion

También debes estar atento y chequear todas las páginas antes de comprar. Pues hay varias versiones de un mismo juego con distintas rebajas. En ocasiones diferencias irrelevantes no dan la misma oferta y la idea es ahorrar y obtener una gran versión. Uno de los casos es Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Este juego está en la versión simple con una rebaja del 50% y en la edición Road To Boruto con las misma oferta. Así que observa cual es tu preferida antes de comprar.

Otro ejemplo, como muchos es la de Dragon Ball Xenoverse 2. En la edición simple tiene un 85% de descuento. Mientras que en las versiones Extra Pass y Super Pass están a mitad de precio. Como te venimos diciendo desde el inicio de esta reseña: verifica bien todas las páginas antes de comprar para que luego no te encuentres con una mejor versión con un descuento más generoso. Aquí te dejamos el enlace de PlayStation Store para que tu mismo seas testigo de las ofertas.