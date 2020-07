Dark tiene su portal oficial y cuenta todos los detalles para entender la serie sin spoilers

La repercusión de la tercera temporada de la misteriosa serie Dark sigue teniendo un gran alcance en los fanáticos.

"La pregunta no es donde, sino cuando" o "la pregunta no es cuando, sino en que mundo". Son parte de las múltiples frases que dejó la exitosa serie de Netflix, Dark. El pasado sábado se revelaron todos los capítulos de la tercera temporada y los fanáticos explotaron las redes. Antes de seguir leyendo te pedimos que te quedes tranquilo si no has visto la nueva temporada. Este artículo no tiene ningún tipo de spoilers.

Así como tampoco los tiene DarkNetflix.io una web oficial de la guía de la serie. En ella se relata de forma detallada y muy creativa, los aspectos que resaltan de la serie. Sabemos que es muy difícil poder registrar cada uno de los pequeños detalles que tiene la serie. Y si no eres de las personas que cuentan con mucho tiempo para verla una y otra vez, este sitio fue hecho para ustedes.

¿Quedó claro el final de Dark? Te explicamos los detalles del desenlace de la exitosa serie de Netflix Las aventuras de los habitantes de Winden llegó a su fin. Este sábado se liberaron los ocho capítulos de la tercera y última temporada de Dark.

Detalles de los personajes de Dark

Cuando a ingresas al sitio te das cuenta de inmediato del gran trabajo que realizaron sus creadores. En todo momento la página tiene imágenes en movimiento y un sonido que te lleva al ambiente misterioso de la serie. En la portada principal escenifican los viajes en el tiempo con una línea temporal. La misma tiene varios dibujos y curvas que representan los saltos que dan los personajes en cada uno de sus viajes, a través de los pasajes o la máquina que perfecciona el relojero.

Tal como aparece en la captura puedes elegir temporada y capítulo. Luego te muestra el árbol genealógico según van apareciendo los personales. Siempre respetan no decir algún dato que le pueda dañar el factor sorpresa a quien no ha visto los capítulos completos. Sin embargo para entender de que trata el sitio, es necesario que el navegador haya visto aunque sea una temporada. Algo que hay que resaltar es que en la web no aparecen seis personajes que son claves en el desenlace de la serie. Y como ellos no los reseñan, este artículo también va a respetar esa iniciativa.

Cada uno de esos recuadros, en los que aparece la fotografía de los personajes, cuenta con información. Al hacer click en Martha, por ejemplo, te va a detallar las cualidades del personaje. Además de la importancia en la trama y de que familia forma parte. Y así con cada uno de los personajes. La realidad una muy buena opción para quienes quieren entender a fondo de que se trata Dark.