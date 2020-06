Dads: el nuevo documental de Apple TV+ que muestra los desafíos de la paternidad en el mundo de hoy

Dads es descrito por Apple como un documental sincero y humorístico. Que además celebra las alegrías y los desafíos de la paternidad

La emergencia sanitaria que generó el coronavirus, hará que este domingo 21 de junio se viva un día del padre diferente. Debido al aislamiento social que se recomienda en estos tiempos de pandemia, muchas familias no se encontrarán en casa en este día del padre. La parrilla no se encenderá, la mesa no tendrá la misma cantidad de protagonistas. Y lo más probable es que los encuentros sean por la vía digital. Es por ello que Apple TV+ aprovechó esta oportunidad para sacar un documental que expone la paternidad en la actualidad. Se trata de Dads, un material audiovisual que muestra como varios artistas de Hollywood asumen la responsabilidad de ser Papá.

Dads es descrito por Apple como un documental sincero y humorístico. Que además celebra las alegrías y los desafíos de la paternidad en el mundo de hoy. Cuenta con seis padres extraordinarios de todo el mundo. Esta película ofrece una visión de primera mano, de las pruebas y tribulaciones de la paternidad moderna, a través de entrevistas reveladoras. En el material hay videos divertidos de películas caseras, videos virales y testimonios hilarantes y reflexivos de algunas de las celebridades más divertidas de Hollywood.

Las estrellas presentes en Dads

Jimmy Fallon, Neil Patrick Harris, Jimmy Kimmel, Conan O'Brien y Will Smith, son algunas de las estrellas presentes. Además de Ron Howard, Ken Jeong, Hasan Minaj, Judd Apatow y más. La modernidad de la paternidad de estos artistas es reseñada desde una mirada íntima de sus hogares. Situación que logró la directora Bryce Dallas Howard.

Dallas Howard también ofrece una mirada íntima a los padres de su propia familia. Incluidas entrevistas notables con su difunto abuelo Rance, su padre Ron y su hermano Reed.

Dads es parte del exclusivo acuerdo de Apple con Imagine Documentaries. La película es producida por Nine Muses Entertainment, en asociación con Dove Men + Care. Estará disponible en la plataforma este viernes 19 de junio en la víspera de la celebración mundial del día del padre (21 de junio).