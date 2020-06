Covid-19: epidemiólogo de Harvard hace ver que la situación en Chile está fuera de control

No es una sorpresa, menos una novedad que en Chile el tema del Covid-19 no ha tenido un manejo a la altura. Las cifras lo demuestran y el Ministro de Salud tuvo que renunciar a su cargo por lo cometido en el país. Ahora un epidemiólogo de Harvard muestra su preocupación.

Jaime Mañalich, renunciado Ministro de Salud de Chile.

A través de su cuenta de Twitter, Eric Feigl-Ding, especialista en Economía de la Salud, Científico de Salud Pública y Epidemiólogo comparó lo que sucede en Chile a un tren sin control:

Runaway train 🚂: the Covid mortality in Chile. It’s multitudes higher per capita than anywhere else in the world – makes even Brazil and Peru look tame. Chile also has among the worst air pollution in Santiago. This should worry every Latin American country and others. #COVID19 https://t.co/dTILABnyCb

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) June 15, 2020