Covid-19: autoridades chilenas se refieren a polémica por rastreo usando celulares

La pandemia por el Coronavirus Covid-19 sigue su trayectoria en Chile, arrasando con el sistema de salud y la seguridad de sus ciudadanos.

Bajo este complejo escenario la propia ONU ha salido a hablar de la situación con la contingencia a nivel mundial, recomendando cuatro acciones básicas para combatir la enfermedad:

Este último punto ha provocado gran controversia a nivel mundial por las acciones tomadas con distintas autoridades.

En donde el uso de aplicaciones de monitoreo han preocupado a muchos defensores de la privacidad digital, ya que pone en riesgo este derecho de los ciudadanos.

Chile no está exento de este debate y la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, ha tenido una charla con la gente de CNN para hablar sobre el asunto y la estrategia que ejecuta a nivel nacional. En donde, al parecer, ella considera no se se corre gran riesgo con la privacidad:

[La estrategia] se emplea para monitorear el cumplimiento de las cuarentenas, a nivel global, no individual. La información que pueda usarse de la traza de señales de teléfonos celulares son del equipo con la antena, no es la identificación de las personas, no es un seguimiento de los individuos, ese no es el espíritu.

Cuando se decretan las cuarentenas, baja la cantidad de viajes, pero empiezan a aumentar día a día y se va relajando el efecto de la cuarentena, entonces al usar la traza de celulares uno agrega otro tipo de viajes, que son los viajes a pie.