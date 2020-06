Coronavirus: OMS reporta récord de casos y muertes globales por Covid-19

La pandemia del Coronavirus Covid-19 tiene ya medio año circulando por todo el mundo desde su origen. En las labores de contención la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha jugado un papel crucial, pero a ratos pareciera que esta contingencia es demasiado grande.

Cada país ha luchado a su modo con sus recursos disponibles para intentar disminuir el número de contagios y por ende el de fallecimientos. Pero por desgracia se acaba de vivir una de las jornadas más duras en esta lucha.

La propia OMS acaba de confirmar (vía Financial Express) que vivió una jornada extraordinaria, en el mal sentido, donde se rompió el récord diario de nuevos casos registrados a nivel mundial.

Este domingo 21 de junio de 2020 se registró un aumento de 183.020 en un período de sólo 24 horas. Con lo que, en el acumulado la OMS reporta ya 8.708.008 casos en todo el mundo.

Sumando en total 461.715 decesos, bajo un ritmo de aumento diario de 4.743 muertes. En donde el continente americano sería el principal impactado por la pandemia.

#COVID19 is the challenge & opportunity of our time, reminding us that the only way forward is together. We look to new graduates to create a healthier, safer, fairer, more resilient world, built on the foundation of equity & solidarity, for our children & grandchildren.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 21, 2020