Coronavirus: el estudio que revela porqué las mascarillas caseras no protegen del contagio

No se trata de colocarse cualquier tela en el área de la cara. Se trata de adquirir un producto que evite la salida de partículas y así el contagio de coronavirus.

Gran parte del planeta supera los 100 días de aislamiento social. Todo esto generado por la pandemia del coronavirus. Médicos y científicos se encuentran intentando desarrollar una vacuna que pueda frenar el virus y así regresar a la normalidad. Mientras tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) emite una serie de recomendaciones, para quienes tengan que salir, de acuerdo a cada situación de la cotidianidad. Una de ellas es el uso de la mascarilla o tapabocas, utensilio esencial para evitar los contagios.

En las calles de todo el mundo lo apreciamos como algo normal. Se trata de una prenda de ropa que ya es parte de lo común y se sabe que es como prevención al coronavirus. No obstante esa cobertura de la nariz y boca, debe ser de un material adecuado para que cumpla su función. No puede ser cualquier tipo de tela, debido a que hay algunas que no logran sostener las emisiones de saliva al toser, estornudar o incluso respirar.

El material adecuado

Un grupo de científicos de la Florida Atlantic University, realizó un estudio en el que simularon con una serie de componente una tos, para medir el alcance. Utilizaron una mezcla de agua destilada y glicerina para generar una niebla sintética, reseñó Daily Mail. Colocaron tapabocas a un maniquí y simularon la tos y el estornudo. Las distintas mascarillas estaban hechas de tela de un pañuelo común y otra de algodón doblado. Mientras que hubo una tercera hecha de algodón acolchado cosido y con estilo cónico, propio de las que fabrica 3M.

En la primera la simulación de las partículas viajó dos metros y medio aproximadamente. En la de algodón doblado 39 centímetros y en la reforzada solo alcanzó los 6 centímetros. El Dr. Siddhartha Verma, líder de la investigación expresó la importancia del uso de la mascarilla para frenar la curva de contagios en el mundo. Sobre todo destinó sus palabras para la región donde se encuentra la universidad para la que trabaja, Florida.