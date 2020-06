Coronavirus: estudio sugiere que medicamento contra parásitos mata el virus

Los resultados son bastante preliminares. Pero al parecer la Ivermectina podría abrir una nueva línea de combate contra el Coronavirus Covid-19 en 48 horas.

La pandemia del Coronavirus Covid-19 ha mantenido a la comunidad científica y médica investigando a tope cada nueva vertiente de investigación para encontrar un tratamiento efectivo.

Esto ha llevado a situaciones riesgosas donde incluso los ciudadanos han decidido experimentar por su cuenta, llegando al grado mortal de ingerir desinfectante y sustancias químicas duras como "vacuna".

Coronavirus: autoridades advierten sobre no inhalar desinfectantes para prevenir el Covid-19 Inhalar lejía y desinfectantes, advierte el CDC de Estados Unidos, no sólo mataría al Coronavirus, también al humano que tenga esa mortal idea.

En paralelo hay un cúmulo importante de noticias falsas donde se señala a medicamentos ya existentes como posible cura contra el Coronavirus Covid-19. Cuando no existe evidencia suficiente para sustentarlo.

Es bajo este complejo panorama que surge una nueva investigación en torno a la Ivermectina, un medicamento antiparasitario ya existente que podría tal vez ser efectivo contra la enfermedad.

El estudio colaborativo ha sido desarrollado por el Biomedicine Discovery Institute (BDI) de la Universidad de Monash en Melbourne, junto al Peter Doherty Institute of Infection and Immunity del Doherty Institute.

El proyecto

Bajo el título ICON (Ivermectin in COvid Nineteen) study: Use of Ivermectin is Associated with Lower Mortality in Hospitalized Patients with COVID19, el estudio preliminar ha sido publicado en Medrxiv.

Ahí se relata cómo se encontró que la tasa de mortalidad para pacientes con Coronavirus cayó un 40% luego de usar el medicamento:

Hemos descubierto que incluso una sola dosis podría eliminar todo el ARN viral a las 48 horas y que, además, a las 24 horas se produce una reducción realmente significativa.

Es lo que señalan los investigadores, resaltando en todo momento que los resultado son preliminares y aún no son definitorios.

Para el proyecto se tomó como base un grupo de 280 pacientes, 173 de los cuales fueron tratados con el medicamento en cuatro hospitales.