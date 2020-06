Coronavirus: ¿qué es la dexametasona y cómo ayuda a la recuperación?

Parece que un medicamento llamado dexametasona está ayudando a las personas a recuperarse del coronavirus de una maneras más eficaz.

El coronavirus ha representado un desafío como ningún otro para los científicos de todo el mundo. Es un problema tan grande que aún se encuentra una cura para esta enfermedad y parece que no se encontrará en un futuro cercano.

Pero hay un medicamento que parece estar ayudando a las personas con la pronto recuperación y ese se llama dexametasona.

¿Qué es y para qué se usa?

Antes de responder a esa preguntan, aconsejamos todas las personas que lean esta nota a no usar este medicamento a la ligera. Es decir, no se auto mediquen, pues esto solamente puede resultar en más problemas de salud y, en segunda instancia, en el fortalecimiento del virus, pues al no medicarse como es debido, este puede desarrollar una inmunidad ante el medicamento.

En serio, no se auto mediquen, por favor.

Habiendo aclarado lo anterior, la dexametasona se usa generalmente para tratar el asma, alergias, la artritis reumatoide y problemas como los edemas cerebrales, el síndrome nefrótico e incluso el lupus.

En algunos casos también se llega a usar para tratar algunos tipos de cáncer como lo son el mieloma, los linfomas y la leucemia.

Curiosamente, gracias a que se utilizó una pequeña cantidad de este medicamento en pacientes con coronavirus, lograron darse cuenta que se reduce la mortalidad de quienes eran tratados con esto. Esto es importante pues logra que las probabilidades de sobrevivir a esta infección sean mucho mayores.

Con las pruebas iniciales se logró evitar el fallecimiento de al menos 8 pacientes, quienes se encontraban conectados a un respirador. Así es como lo confirma Cristian Plaza, profesor de la Facultad de Química y Farmacia UC de Santiago de Chile.

Curiosamente, este no tiene el mismo efecto en pacientes con pocos síntomas, por lo que no se recomienda usarlo si ese es el caso.

Fuente: emol.