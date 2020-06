Ciencia: un escáner ocular puede detectar la edad biológica del cuerpo humano

Un equipo científico desarrolló el escáner que detecta el envejecimiento, que no tiene que ver con el tiempo que llevamos viviendo. Un gran avance para la ciencia.

Una cosa es la edad que tiene cada ser humano a la edad biológica. La primera es la cantidad de años que cumplimos cada 365 días. Mientras que la segunda es cuanto envejeció el cuerpo de acuerdo al trato que le damos. Saber cuanto envejeció nuestro cuerpo significa un gran avance para la prevención de las enfermedades. En consecuencia es un gran logro el desarrollo de un escáner que pueda determinar tu edad biológica.

La fabricación del equipo estuvo a cargo del profesor Lee Goldstein, de la Universidad de Boston. Los científicos manifestaron que no existe una medida universal para determinar la edad biológica. Sin embargo, para acercarse, realizan cálculos basados en la edad cronológica y el estado en que se encuentra el cuerpo.

Algo que si está seguro es que la edad cronológica y biológica no van de la mano. Es decir, dos personas pueden tener 34 años de edad cronológica. No obstante si una de ellas es fumadora activa, supera a la otra que no lo es, en años biológicos.

Características de trabajo del escáner

El estudio ejecutado por la Universidad de Boston reveló que el escáner mide las proteínas presente en la lente del ojo. Esto es lo que hace que detecte parte del estado de envejecimiento del cuerpo humano. "La lente contiene proteínas que acumulan cambios relacionados con el envejecimiento a lo largo de la vida. Estas proteínas de la lente proporcionan un registro permanente del historial de envejecimiento de cada persona. Nuestro escáner ocular puede decodificar este registro de cómo una persona está envejeciendo a nivel molecular", manifestó Goldstein. El portal del Daily Mail reseñó que la tecnología que utilizan es similar a otros biomarcadores clínicos recientemente adoptados.