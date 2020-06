Celular: ¿estos códigos realmente te sirven para saber si te están espiando?

Fueron famosos en un momento. Quienes creen en estos falsos mitos, aseguran que con una combinación numérica puedes verificar si espían tus llamadas.

Llegó otro momento para derrumbar mitos. Muchos usuarios sienten que los espían a través de sus números telefónicos. Se supone que logran olfatear, con un sexto sentido, que están escuchando sus llamadas de celular. Además también están leyendo tus SMS y siguen como una sombra, todos tus pasos. Entonces se reveló la salvación: una serie de códigos que te permiten verificar si eres víctima de "espionaje internacional".

El espionaje existe, pero en la mayoría de los casos para reconocidos políticos, empresarios en la élite mundial o celebridades. De resto están en la ciencia ficción, en películas como las del agente 007 o en tu imaginación. Es cierto que una pareja celosa puede caer en esta maliciosa actividad, pero te revelamos que un código no va a salvar tu vida, debido a que no estás peligro. No te preocupes.

Lo ponemos más claro y sin rodeos, el famoso código *#21# sirve para verificar si tus llamadas son desviadas a otro número telefónico. Sin embargo –presta atención a esto que vas a leer– debes acudir a esa función cuando no recibas llamadas a tu número. Es decir cuando se activa la función del desvío de llamadas, tu dispositivo no recibe nada. Todas son enviadas al otro número de destino. Entonces con hacer una simple llamada a tu número y verificar que si recibes, ya te aseguras que no fuiste víctima de espionaje.

En consecuencia, el resto de los códigos *#62# y ##002# que sirven para deshabilitar los desvíos tampoco son necesarios. Pues ya te aseguraste que nadie te está espiando y que tu celular no es víctima de ningún hackeo.

La privacidad en tu celular

De igual forma no está demás estar atentos a cualquier violación de tus derechos digitales. Estamos hablando de la privacidad del contenido que las personas manejan en sus equipos. Mientras no exista nada ilegal, eso debe ser respetado. Existe una ONG, que hace algún tiempo atrás elaboró un manual, para evitar que seamos víctima de este fenómeno.