Carlos Name: ¿quién es el tipo disfrazado de Goofy que apareció en sus videos?

Un hombre con una extraña máscara de Goofy apareció en las historias del influencer Carlos Name y aquí te contamos la verdad sobre este personaje.

Tal vez no muchos lo conocen, pero Carlos Name se ha hecho un nombre (si, es una broma intencional) en la comunidad de creadores de contenido gracias a sus videos en donde supuestamente le ocurren cientos de cosas paranormales desde hace años.

Y cuando pensábamos que ya no podía sacar nada que entretuviera a las personas sedientas de más contenido paranormal, este nos trajo una aparición especial de un hombre vestido de Goofy.

¿Quién es este curioso personaje?

Hace algún tiempo, se comenzó a distribuir en Internet el rostro de un hombre muy extraño con maquillaje que parecía hecho para hacerlo ver como el personaje de Disney llamado Goofy. Este hombre se llama Samuel Catnipnik y se hizo popular en Internet gracias a su extraña apariencia y a sus extraños videos.

No, no se llama Jonathan Galindo, pues este es meramente un imitador que intentó colgarse de la popularidad de Samuel Catnipnik, o como DuskySam. Cabe mencionar que no habla español y su único idioma es el inglés, por lo que se aleja por completo del imitador de Internet.

DuskySam quien tiene ya alrededor de 45 años de edad, es experto en disfraces y sobre todo, es un creador de contenidos pornográficos. Si te lo preguntas, si, tiene un perfil en una página de videos para adultos.

Pero gracias a que este hombre se volvió popular con ese disfraz, muchas personas intentaron imitarlo (como Jonathan Galindo) y es por eso que cuando Carlos Name subió una historia en donde se muestra a un hombre disfrazado de una manera similar, muchos comenzaron a compartir sus fotos como si de la misma persona se tratara.

Obviamente este no este el hombre que se viste de Goofy, en el video de Carlos Name, porque además de que el maquillaje prostético de DuskySam se nota un millón de veces mejor que el del hombre de las historias de Name, DuskySam no es una persona peligrosa en absoluto.

Así que todas las leyendas urbanas que hay alrededor de DuskySam que lo hacen llamar Jonathan Galindo y que aseguran que es una persona peligrosa, son completamente falsas. El que aparece en las historias de Name, seguramente es un actor contratado o un amigo suyo.