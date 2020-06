Australia: una bola de fuego verde cruza los cielos y es capturada en video

Australia vuelve a ser noticia con un extraño video que nos muestra un objeto verde cruzar los cielos a una gran velocidad.

Australia vuelve a ser el protagonista de una historia extraña en este año, y es que ahora que los incendios que tuvo a principios de años ya se han calmado, ahora hay un fuego muy diferente que nos hace voltear a verlo.

Fuego verde volador

Es gracias a un video grabado en Australia es que podemos ver una bola de fuego verde que surca los cielos australianos a una velocidad increíble. Lo que hace que quienes están presentes a la hora de este avivamiento pierdan la cabeza al verlo.

El video que te mostraremos a continuación es corto pero contiene una gran calidad que nos muestra bien a esta extraña bola de fuego verde. Claro, además de que se pueden escuchar muchas groserías censuradas. Aquí lo tienes.

Este video se encuentra en el canal de Youtube de AMS American Meteor Society y su autor es Darren B.

Como muchos ya se imaginarán, esto no tiene nada que ver con extraterrestres, naves espaciales y o brujas que seguramente ya hay algunos que lo están diciendo. Pero aún sabiendo lo que no es, lo que este video nos muestra sigue siendo un misterio, aunque ya hay ciertas especulaciones.

Se decir que esto es un meteorito que se pudo ver en toda su gloría gracias al cielo nocturno, pues el verde de uno de los colores que pueden adoptar cuando cruzan la atmósfera.

Por otro lado, hay quienes creen que son los restos de un cohete espacial que se lanzó recientemente y se encuentra cayendo sin control.

Aunque este objeto aún no tiene un origen concreto, al menos sabemos que no ha pasado mayores y que no se ha encontrado ningún problema con este fuera de haber asustado a los avientes de Australia, quienes lo vieron alrededor de la 1 de la mañana en todo su esplendor.