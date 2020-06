Apple lanza nueva versión de iOS, la 13.5.1 y acaba con el jailbreak

¿Se acabó la fiesta?

Hace no mucho les contamos como el jailbreak para iOS estaba de vuelta, con una herramienta extremadamente fácil de utilizar.

iPhone: hackers liberan unc0ver 5.0 capaz de hacer jailbreak a iOS 13.5 Un grupo de hackers ha liberado unc0ver 5.0, un software que usaría un exploit de día cero para hacer jailbreak en cualquier iPhone o dispositivo iOS.

La fiesta se acabó dicen, ya que Apple liberó una nueva actualización para todos los iPhones y iPads compatibles, que acaba con la posibilidad de poder "meterle mano" al sistema.

De acuerdo a lo que informa Apple, esta nueva versión arregla un "fallo de seguridad", y sí, se refiere a eso:

Cabe mencionar que si tienes jailbreak hecho a tu equipo y no lo quieres perder, no actualices. Ahora, si no vives en el 2012 y sientes que estas modificaciones no valen la pena, actualiza con calma, que ya probamos que es estable y no tiene problemas.

Por cierto, también se liberaron actualizaciones para el Apple TV, Apple Watch y HomePod, además de lanzarse nuevas versiones beta, así que los desarrolladores tienen algo interesante en qué trabajar.

Sobre iOS 14, este debería presentarse prontamente en la Conferencia Mundial de Desarrolladores, o WWDC por sus siglas en inglés, que este año se realizará de manera virtual dado el contexto mundial. La keynote inicial siempre tiene cosas entretenidas que mostrar y será el 23 de junio, así que vamos a estar atentos a las novedades que traiga el equipo de Cupertino.