Apple: el Back Tap del iOS 14 te permite crear atajos muy interesantes

Apple nos deja saber un poco más sobre iOS 14 y parece que traerá cosas muy interesante que harán de nuestra experiencia algo mucho mas interesante. Así es como lo podemos ver con la función del Back Tap.

Cuando pensamos en los sensores externos en móviles, pensamos de inmediato en sensores de huellas digitales que pueden estar situados en la parte trasera del equipo incorporados en el display. Pero cuando Apple anunció lo nuevo que podrás hacer en iOS 14, esto cambia por siempre.

Durante la participación de Apple durante la WWDC, es que pudimos conocer la función de Back Tap, la cual te permite crear atajos a aplicaciones y funciones por medio de pequeños golpecitos en la parte trasera del teléfono.

With Back Tap, you can perform various action by double or tripple tap on the back of your iPhone. Here’s one I set double tap to take screenshot. pic.twitter.com/uZKv4Cjorf

— Aditya Daniel (@adityadaniel) June 23, 2020