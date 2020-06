Anonymous: esto es lo que sabemos hasta ahora sobre el Área 51

El Área 51 ha permanecido como un secreto por mucho tiempo, pero parece que este año Anonymous viene a cambiar eso. Esto es lo que sabemos.

Anonymous regresó este año y prometió liberar información sobre el área 51, entre muchas otras cosas más, claro está. Pero cuando se trata de extraterrestres o instalaciones militares secretas de los Estados Unidos, no podemos evitar voltear a ver esta información.

Y el 2020 seguía y seguía

Parece que este año aún nos guarda muchas sorpresas y estás cambian de naturaleza e intensidad con cada mes nuevo que llega.

Justamente es por eso que este mes los protagonistas indiscutibles son los miembros del grupo de hackers activistas llamados Anonymous, quienes han decidido hacer públicos algunas documentos interesantes.

Lo primero que debemos mencionar es el audio que supuestamente filtró Anonymous sobre un ex trabajador del Área 51, el cual es completamente falso. No porque el audio haya sido creado por amateurs, sino que este audio tiene muchos años de rondar Internet.

La conversación pertenece al programa de radio de Art Bell llamado Coast to Coast. Este programa recibía llamadas de radioescuchas que contaban sus historias de terror al aire. Una de esas llamadas es el audio que se trata como filtrado este año. Si buscas esto en Internet, encontrarás incontables videos sobre el tema en distintas redes sociales subidos hace años.

La verdad será revelada

En cuanto al tema de los ovnis, lo que realmente Anonymous dio a conocer es que ellos hablarán sobre la veracidad de los videos de objetos voladores no identificados que el gobierno de Estados Unidos liberó.

Básicamente no han dicho que vayan confirmar la existencia de extraterrestres, sino que darán a conocer más información sobre los videos antes mencionados. Si no conoces los videos de los que hablamos, estos muestran a un OVNI grabado por cámaras militares, el cual se confirmó oficialmente como la grabación de un objeto que el gobierno no había podido clasificar.

Para terminar, y más importante que lo anterior, el grupo de hackers anunció que van a revelar mucha información secreta relacionada con el Área 51 en un futuro no muy lejano. Así que estaremos pendientes de cualquier información que Anonymous decida dar a conocer.