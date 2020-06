¿Anonymous en realidad acaba de revelar que la muerte de Lady Diana fue planeada?

Se viven tiempos turbulentos y llenos de incertidumbre en el mundo. La pandemia por el Coronavirus Covid-19 sigue su aplastante trayectoria global. A la par que Estados Unidos cruza por jornadas violentas de protestas por un crimen racial. Y justo a esa ecuación ayer se sumó Anonymous.

Las redes sociales, principalmente Twitter, reventaron ayer con un montón de hilos, publicaciones y supuestas imágenes de las filtraciones recién realizadas, en teoría, por el grupo hacktivista.

Entre toda la información que circuló tal vez la más reiterada fue la afirmación de que acababan de demostrar que la muerte de la Princesa Diana de Gales, Lady Di, había sido planificada como parte de un complot para ocultar una supuesta red de pederastas donde la familia real estaba involucrada.

La realidad es que todo sería mucho más complejo y menos inmediato de lo que se dijo ayer en redes. Casi todas las afirmaciones parten de hilos en Twitter donde se mezclaron filtraciones de años pasados con algunas reafirmaciones contra Jeffrey Epstein que terminaron mezclando todo.

Pero en sí, el punto más concreto sobre alguna revelación en torno a la muerte de la Princesa Diana ayer 31 de mayo de 2020 sucedió en la cuenta oficial de Anonymous en Twitter, @YourAnonCentral.

En donde contestaron a una pregunta de un usuario, remitiendo a una filtración previa de julio de 2019, realizada desde su otra cuenta de @OpDeathEaters:

Around the time of her death, Diana was visiting hospitals and care homes Jimmy Savile was preying on at all hours of the night, consoled Elm Guest House victims, and recorded palace rape victim testimony.

Receipt: https://t.co/hSHAPGB8lv https://t.co/yz3ZqIDoLJ

— Anonymous (@YourAnonCentral) May 31, 2020