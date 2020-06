Anonymous dota de una herramienta DDoS a los manifestantes de los Estados Unidos

Lejos de mejorar la situación, se recrudece con el paso de los días. Tras la muerte de George Floyd, a manos de un policía en Minneapolis, los Estados Unidos están sumergidos en una ola de protestas. Algunas de ellas han perdido su espíritu original y han tomado el camino de la violencia. Las autoridades intentan por todas las vías encontrar culpables de destrozos para ponerlos a la orden de la ley. La tecnología ha sido de gran ayuda para identificar a los violentos. Razón por la cual Anonymous dotó a los protestantes de una herramienta para atacar los sitios web.

El grupo de hackers bajo el avatar de Anonymous publicó en una cuenta de la red social Twitter, una herramienta DDoS. Las mismas son descritas como un programa diseñado para deshabilitar, apagar o interrumpir una red, sitio web o servicio, reseñó el portal B-Secure.

Uno de las muestras del primer ataque a sitios web lo sufrió la Policía de Buffalo. Esto después de hacerse viral la deplorable actuación policial contra un hombre de 75 años, que aparte no fue atendido tras golpear su cabeza contra el suelo. "Se ha tomado el sitio web y el sistema del estado de Buffalo #Offline . Empujar a un manifestante pacífico de 75 años es criminal. ¡Son sus sistemas los que fueron empujados hacia abajo ahora!", escribieron en la red social.

The Buffalo state website and system has been taken #Offline. Pushing a 75 years old peaceful protester is criminal. It's your systems that got pushed down now!

Site: https://t.co/qRyjUrfaQV pic.twitter.com/eqsw5VVCCj

