Así se jugará la Liguilla virtual, con un América vs Chivas como atracción principal

La eLiga MX dio a conocer los cronogramas de los partidos de cuartos de final. El América vs Chivas se juega este miércoles. El martes abren fuegos los duelos.

La Liguilla virtual de FIFA 20 ya tiene a todos sus emparejamientos, con el América vs Chivas como atracción principal.

Pachuca vs Puebla, Toluca vs Atlético San Luis y León vs Santos son los otros duelos.

Recordemos que los Tuzos fueron los líderes de la ronda regular con 36 puntos.

León tuvo la misma cantidad, pero con peor diferencia de goles.

La eLiga MX se disputa por la cancelación del Clausura 2020 de México, debido al coronavirus.

Se jugará a un solo partido de eliminación directa.

¿Dónde y a qué hora ver el América vs Chivas?

Este martes jugarán Toluca vs Atlético San Luis desde las 14:00 horas, y León vs Santos a partir de las 14:45 horas.

Ambos duelos se verán por TUDN.

Toluca terminó en el cuarto puesto de la ronda regular, con 33 puntos, mientras que Atlético San Luis quedó sexto, con 27 unidades.

Club León fue el segundo en la tabla con 36 puntos, y Santos Laguna, séptimo, con 25 puntos alcanzados.

El miércoles, el Clásico mexicano se jugará desde las 14:00 horas, con la transmisión de TUDN.

América finalizó la ronda regular en el cuarto lugar, con 31 puntos, mientras que Chivas fue quinto, con 29 unidades.

Mientras, por TV Azteca y Marca Claro, se verá a partir de las 20:00 horas el Pachuca vs Puebla.

Los Tuzos, como ya hemos referido, fueron primeros con 36 unidades, 44 goles a favor y 21 tantos en contra (el muro más contundente).

Puebla entró como octavo en la clasificación con 25 unidades.