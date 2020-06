AHORA: terremoto 7.7 sacude México. Edificios son desalojados

Una fuerte sacudida se sintió en varias partes de México, de acuerdo a lo que reportan diversas fuentes en redes sociales.

La información preliminar habla de un sismo magnitud 7.1, con epicentro al sureste de Crucecita. Tuvo 10 KM de profundidad, lo que podría explicar que se sintiera tan fuerte, de acuerdo a relatos.

Hasta en Ciudad de México se sintió el movimiento telúrico y en diversos lados se recurrió a la evacuación de edificios de manera preventiva.

Actualización: se ha corregido la magnitud a 7.7 de acuerdo a la USGS.

Actualización: Se prevé la posibilidad de olas de Tsunami en las costas de México, Guatemala, Salvador y Honduras.

Pacific Tsunami Warning Center preliminary analysis: Hazardous tsunami waves are possible along the coasts of Mexico, Guatemala, El Salvador and Honduras.

