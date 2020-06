5G: algunas de las inauditas teorías conspirativas que fueron desestimadas por su grado de locura

Desde la propagación del coronavirus, pasando por ser uno de los causantes del cáncer, hasta la implementación de nanoparticulas para controlarnos. El 5G hizo "explotar" la cabeza a más de uno.

Llegamos a la mitad del 2020. Con la cantidad de eventos que ha vivido el planeta pareciera que hubiesen pasado, cuanto menos, 10 años. Un sinfín de acontecimientos uno más impresionantes que otro, hacen del comienzo de la segunda década de los años dos mil, la más impresionante. A pesar de tanta información verificada en la que ocupar la mente, los conspiranoicos se hacen su espacio para dejar volar su imaginación. Este año eligieron la llegada del 5G. La intención es boicotear su instalación con teorías que se ubican al borde de la delgada línea que separa la cordura de la locura.

Una a una, te contaremos algunas de las teorías más inauditas que se le ocurrió a una mente que deambula. Las mismas han hecho que existan personas que ataquen contra las antenas proveedoras de la nueva red. Algo que vendría a ser el equivalente de la quema de brujas a comienzos de la Edad Moderna. Unos aseguran que el 5G propaga el coronavirus, otros que la pandemia sirve como pantalla para instalar las antenas. Mientras que una mucho más increíble asegura que en la vacuna del COVID-19 habrán nanochips con el que seremos controlados en el futuro.

5G: incendio de 17 torres telefónicas tiene relación directa con las teorías conspirativas de la nueva red El extraño acontecimiento está ocurriendo en Nueva Zelanda. Alrededor de 17 torres celulares han sido destruidas desde que se difundieron las teorías conspirativas del 5G.

"La instalación del 5G esparce el coronavirus"

Hay quienes lo aseguran y se basan en que en los lugares que hay más contagiados, hay más antenas instaladas. Una coincidencia que no es casual, pero tampoco quiere decir que transmita virus. Simplemente es que las antenas fueron puestas, en principio, en países desarrollados, con mayor cantidad de gente. Mientras que el virus se esparció por los lugares de mayor densidad de población. Se trata de un virus de contagio de persona a persona. Las máquinas no tienen nada que ver. Además no hay un basamento científico que lo explique, son solo conjeturas de usuarios en redes sociales. Aparte de una que otra personalidad del mundo del entretenimiento que ha decidido transitar este camino.

A esta teoría tendríamos que sumarle la que afirma que el COVID-19 fue lanzado para tener una excusa e implantarnos nanochips en el cuerpo. Si, según lo explica el portal Phone Arena, los tiempos coinciden, pero la llegada del 5G mejora nuestra velocidad de Internet. Es el avance de la tecnología. Dicho avance de la ingeniería no puede ser relacionado con algo que ataque a nuestro sistema inmunológico.

El 5G asesina a las aves

Tal vez quienes aseguran este hecho se estaban poniendo al día con las dos últimas temporadas de Dark. Vieron a los pájaros caer cerca de una planta nuclear y de inmediato se les vino a la mente el 5G. Esta sería la explicación que se acerca más a entender el porqué la mente les llegó a dicha conclusión. El grupo de aves que los conspiranoicos utilizó como pruebas para demostrar este hecho, fue desestimado. Las aves fallecieron tras una tormenta. No existe una radiación por torres celulares que asesine a estos animales.

Las ondas que transmiten la red 5G genera cáncer

De nuevo el portal antes citado explicó, a través de la palabra de un científico, porqué esta afirmación no es cierta. Todas las comunicaciones inalámbricas se transmiten por radiación no ionizante. Bajo este hecho, entonces todas las redes debieron habernos desarrollado la enfermedad terminal. Desde la instalación de las primeras torres celulares, pasando por todas las redes: 2G, 3G, 4G y la más reciente.