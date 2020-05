Xiaomi POCO F2: Tres características que a muchos incomoda y que deberías saber antes de comprarlo

Aunque sean detalles que lo ponen en cierta desventaja con la competencia, aun así el POCO F2 no tiene nada que envidiar al resto debido a su precio.

Si bien Xiaomi se ha destacado con una amplia gama de celulares a la altura de otras marcas muy bien posicionadas en el mercado de teléfonos inteligentes como Samsung, Huawei y Apple. Su móvil POCO F2 es un claro ejemplo de su frase bandera: calidad y precio.

Este dispositivo sin duda posee un alto rendimiento, una gran autonomía y otras características que lo ponen en una buena posición. Pero a pesar de tener muchos puntos fuertes sobre la mesa, este modelo de Xiaomi también contiene ciertas cosas que a sus usuarios no les agrada del todo.

Aunque se trata de un teléfono con un precio por debajo de la competencia, se debe conocer estas características que mencionó un blog especializado en la marca asiática, antes de de comprarlo.

Cámara sin estabilización óptica

Su calidad en fotografía no tiene discusión alguna, gracias a sus cuatro sensores fotográficos, que lo presiden una cámara Sony IMX686 de 64MP. Pero un gran detalle del PCP F2 Pro es que carece de estabilización óptica (OIS) en su cámara principal. Por lo tanto, las fotos nocturnas no son las mejores y no resulte del todo correcta al momento de grabar un video.

Muy pesado

La línea de teléfonos pesados sigue siendo una característica de Xiaomi que a muchos usuarios no les agrada. En el caos del PCO F2 Pro es más pesado incluso que dispositivos anteriores. Su peso es de 218 gramos, un peso bastante marcado si se compara que el de otros celulares de la misma gama.

Pantalla no supera 60Hz

El FOCO F2 tiene una pantalla AMOLED de 60Hz y no de 90Hz como se esperaba. A pesar de esto contiene calidad en sus colores y un excelente brillo.