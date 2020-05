Xbox One: Shadow of War, The Division 2 y otros juegos que puedes comprar baratos para el fin de semana

El Xbox One sigue ofreciendo grandes descuentos en títulos que no te debes perder por nada del mundo y aquí te contamos de algunos de ellos.

El Xbox One cuenta con grandes descuentos que podemos aprovechar para disfrutar al máximo este fin de semana. Así que desde títulos como A Way Out o Sleeping Dogs, aquí te tenemos una gran variedad de juegos con buenos descuentos.

Nunca nos cansamos de los descuentos

Sabemos que hay muchas personas que se esperan mucho tiempo para poder comprar un juego que se encuentra muy caro en su lanzamiento. Y no es nada malo, yo hago lo mismo. Es por eso que aquí tienes grandes ofertas en grandes juegos.

Tom Clancy’s The Division 2 – 67%

A Way Out – 75%

Mutant Football League – 50%

La Tierra Media: Sombras de Guerra – Edición Definitiva – 70%

Watch Dogs 2 – 85%

Sleeping Dogs Definitive Edition – 85%

Aero – 70%

Agents of Mayhem – 80%

Banner Saga 3 – 50%

Ancestors: The Humankind Odyssey – 50%

Batman: Arkham Collection – 70%

Batman: Arkham Knight Premium Edition – 70%

BioShock: The Collection – 80%

Bloodstained: Ritual of the Night – 50%

Borderlands 3 Deluxe Edition – 50%

Brothers: a Tale of Two Sons – 80%

Lote: Sputh Park: la Vara de la Verdad + Retaguardia en Peligro – 67%

Capcom Beat ‘Em Up Bundle – 50%

CONTRA: ROGUE CORPS – 75%

Control – 50%

Paquete triple de Dead Rising – 75%

Deus Ex: Mankind Divided – 85%

Grand Theft Auto V: Edición Premium – 50%

Homefront: The Revolution – 80%

HITMAN 2 – Edición Oro – 70%

L.A. Noire – 50%

Just Cause 4: Reloaded – 65%

Y así como todo esos juegos, aún hay muchos más que se encuentran con descuento. Así que si quieres ver la lista completa, que trae también muchos DLC, aquí tienes la web de Xbox.

Como ya es costumbre con las ofertas y juegos de este tipo, les recomendamos unos cuantos por si no saben cuáles comprar.

El primero sería el paquete de South Park, pues son RPG muy buenos que los fanáticos de la serie seguro amarán. Ademas recomendamos ampliamente los juegos de Batman Arkham, pues son excelentes sin importar cuantos años pasen.