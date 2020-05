Xbox: esos son los juegos que dejarán Game Pass a finales de mayo

El Xbox Game Pass nos trae juegos nuevos cada mes, pero con los juegos que llegan, también hay juegos que se van del servicio.

Xbox Game Pass es uno de los servicios más interesantes que hay por el momento en todos lados, pues te permite acceder a una gran cantidad de juegos teniendo una cuota mensual fija. Pero no todos los juegos se quedan para siempre y algunos de ellos se van eliminando de la plataforma a medida que pasa el tiempo.

Se nos van 7 juegos

Dentro de los juegos que veremos que se van del servicio de juegos de Xbox y PC encontramos títulos de distintos géneros. Desde carreras hasta peleas, pasando obviamente por títulos independientes de acción y aventura.

Así que sin más, aquí te dejamos la lista de juegos que dentro de poco tiempo saldrán de la plataforma. Para ser más específicos, serán removidos el 29 de mayo.

#IDARB (Xbox One)

The King of Fighters 98 Ultimate Match (Xbox One)

Old Man’s Journey (Xbox One y PC)

Brothers: A Tale of Two Sons (Xbox One y PC)

Hydro Thunder (Hurricane) (Xbox One y PC)

Stealth Inc 2: A Game of Clones (PC)

Opus Magnum (PC)

Como puedes ver, son títulos muy buenos que a muchos les va a doler que se vayan, en especial The King of Fighters 98, pues es considerado por muchos fanáticos de la serie de peleas como el mejor título de todos.

Además, #IDARB también es un título que se puede disfrutar por más de una persona y cuyo multijugador es una maravilla. Realmente es muy adictivo.

Por otro lado, tanto Brothers: A Tale of Two Sons y Old Man’s Journey son experiencias de juego muy interesantes y llenas de sentimientos que te harán soltar más de una lagrima, pues se enfocan mucho en la narrativa y en la familia.

Afortunadamente no hemos visto que se vayan títulos de la altura de Gears 5. Solo el tiempo nos dirá cuáles serán los siguientes juegos en abandonar Xbox Game Pass.

Fuente: Microsoft.