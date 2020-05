WhatsApp: este es el truco para hablar con alguien que te bloqueó

Si lo que quieres es poder mensajear a aquellas personas que te han bloqueado en WhatsApp, entonces tenemos el truco perfecto para ti.

WhatsApp no solamente nos permite estar en comunicación con las personas que nos interesan, sino que nos permite bloquear a aquellas con las que ya no queremos tener contacto por una u otra razón. Pero a veces es de vital importancia ponerse en contacto con esas personas y es por eso que te diremos un truco para hacerlo.

Algo a tomar en cuenta

Antes de que continuemos, es importante que sepas que este truco solo debe ser usado en caso de emergencia extrema, pues de lo contrario estarías violando el derecho de la otra persona a bloquear tu número. Así que por respeto a quien sea que te haya bloqueado, solo haz lo que veremos a continuación si es completamente necesario.

Y como sabemos que el mundo no está hecho solo de contrastes blanco y negro, así es como puedes enviar un mensaje a un contacto que te tiene bloqueado.

Este truco tiene un solo paso, uno bastante sencillo pero que requiere la ayuda de un tercero. Pues lo que debemos hacer es entrar a un chat en grupo creado por un tercer teléfono. Ese tercer teléfono, ya sea de un amigo o de un familiar tuyo, deberá agregarte a ti y al número bloqueado a este mismo chat de grupo y tan solo con eso podrás volver a enviar mensajes a esa persona.

Como puedes ver es realmente fácil, aunque ten en mente que cabe la posibilidad de que la persona que te bloqueó también bloquee al otro número que la agregó al chat en grupo y que se salga del grupo sin responder nada. Pero al menos habrás logrado mandar un mensaje urgente a ese número.

Recuerda que si alguien te ha bloqueado entonces lo mejor que podemos hacer es respetar su decisión. Así como te gustaría que aquellos a quienes bloqueaste no te manden mensajes, no uses este truco a menos que sea una emergencia real.